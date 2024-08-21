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В регионе прошел 2 этап профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант»

21 августа 2024 13:59
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По итогам мероприятия проверено порядка 2 000 объектов, выявлено более 470 административных правонарушения в сфере миграции.

В целях выявления и пресечения правонарушений в сфере миграции иностранными гражданами с 13 по 16 августа 2024 года на территории Самарской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». В нем приняли участие сотрудники территориальных органов Самарской области, Управления по вопросам миграции, оперативники Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники Управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, ППСП, Госавтоинспекции. Силовую поддержку осуществляли сотрудники «ОМОН» Управления Росгвардии по Самарской области.

Как отметил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров – «Целью мероприятия является выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, совершаемых как иностранными гражданами и лицами без гражданства, так и лицами, предоставляющими им помещения для незаконного пребывания и незаконно привлекающих мигрантов к осуществлению трудовой деятельности».

Полковник полиции сообщил, что по итогам 2 этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» проверено порядка 2 000 объектов, выявлено более 470 административных правонарушения в сфере миграции.

В отношении нарушителей миграционного законодательства по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 322.2 УК РФ и ч.3 ст. 322.3 УК РФ возбуждено 28 уголовных дел.

В период проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлено 113 незаконно находящихся в Российской Федерации иностранных граждан. По материалам, собранным сотрудникам полиции, судебными органами принято 103 решения об административном выдворении иностранцев за пределы Российской Федерации.

В Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области помещены 49 иностранных граждан.

В период ОПМ к административной ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства) привлечено 2 юридических и 4 должностных лиц, с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 630 000,00 рублей.

Работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации на территории региона продолжается.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

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