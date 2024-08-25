В регионе проходит второй этап проекта "Команда развития Самарской области"

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Приглашаем вас принять активное участие во втором этапе данного проекта. Он состоит из комплекса мероприятий: тестирования, собеседования, эссе и видео презентации, по результатам которых вы пройдете комплексную оценку компетенций.



Из лучших участников отборочного этапа будет сформирован резерв управленческих кадров Самарской области.



Для того чтобы принять участие во втором этапе конкурса, вам необходимо пройти регистрацию на платформе и создать личный кабинет: vk.cc/czlokl



Ждем вас в команде развития Самарской области!