В регионе предусмотрен поэтапный вывод из обращения социальных транспортных карт и замена их на Карты жителя Самарской области

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Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области сообщает, что в соответствии с проектом Постановления Правительства региона предусмотрен ПОЭТАПНЫЙ ВЫВОД из обращения социальных транспортных карт и замена их на Карты жителя Самарской области.



Напомним, что сейчас на территории нашего региона активно реализуется проект «Карта жителя Самарской области», позволяющий пользоваться ОДНОЙ КАРТОЙ для получения всех необходимых услуг (льготные выплаты, транспортное приложение, оплата товаров и услуг), что делает нецелесообразным дальнейший выпуск социальных транспортных карт.



Процесс замены продлится до 1 АПРЕЛЯ 2024 ГОДА , что позволит плавно вывести из оборота социальные карты и заменить их картами жителя Самарской области. В этот период ни блокировать, ни изымать действующие карты не будут. Соответствующие разъяснения проводятся сотрудниками минсоцдемографии в постоянном режиме.



Подать заявку на оформление Карты жителя Самарской области можно как в любом офисе банков – партнеров проекта (банк ВТБ и банк «Солидарность), так и онлайн – без посещения банка, подав заявку на интернет-портале.