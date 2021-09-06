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В регионе подвели итоги конкурса на предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям

6 сентября 2021 19:46
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При поддержке региона будут реализованы 56 проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

В Правительстве Самарской области подвели итоги конкурса на предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям.

В конкурсе приняли участие проекты из различных сфер: образования и науки, здоровья населения, охраны окружающей среды и защиты животных, внедрения современных практик активного долголетия, развития новых культурных пространств и другие.

Победителями признаны 56 проектов из 14 муниципалитетов. Каждый 4-й проект, поданный на конкурс, получит финансирование. Впервые размер грантового фонда составил 80 млн. рублей.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова объем средств, выделяемых на гранты для проектов некоммерческого сектора, в этом году был существенно увеличен.

«Созидательная энергия людей - это и есть движущая сила нашего общества, нашего региона. А свою задачу вижу в том, чтобы создать условия для такой активности и поддержать проекты, создать условия для свободного социального творчества, для самореализации и помощи тем, кто в ней нуждается», - сказал глава региона.

Если в 2016 году на проекты НКО было выделено всего 8,5 млн. рублей, то в этом году на реализацию проектов-победителей регион направит почти в 5 раз больше - 40 млн. рублей. А благодаря софинансированию Фонда президентских грантов, весь размер грантового фонда составил 80 млн. рублей – такой формат взаимодействия с общероссийским оператором применяется впервые. 

Среди проектов-победителей региональная программа поддержки "серебряного" добровольчества "Молоды Душой", программа развития спорта в сельской местности "Спорт в сёла", киномарафон "Самарская Губерния. Золотой фонд", молодежный профориентационный проект "Карьерная навигация" и другие инициативы активных социально-ориентированных НКО. 

В этом году приём заявок впервые осуществлялся исключительно онлайн, через специализированный сайт. Такой формат расширяет доступность участия в конкурсе для СОНКО, действующих за пределами областного центра. До участия теперь допускаются организации, осуществляющие свою деятельность не меньше 6 месяцев - раньше этот порог был не менее 1 года. Максимальный размер гранта увеличен до 2 млн рублей. Растет и интерес к конкурсу - в этом году подано 207 заявок, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году. 

«Существенное увеличение субсидий на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций неслучайно, - сказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. – Несколько лет мы помогали СОНКО расти, обучали их правильно «упаковывать» свои проекты, грамотно работать с документообротом и эффективно взаимодействовать с различными органами власти. Это привело к существенному увеличению поданных заявок и более требовательному отбору, а, следовательно, и улучшилось качество самих проектов на выходе».

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