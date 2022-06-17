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В регионе объявлен 4 класс пожарной опасности лесов

17 июня 2022 15:28
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При 4 классе пожароопасности действует запрет на посещение лесов, возрастает риск природных пожаров.

По информации Приволжского УГМС до 20 июня местами по Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов (4-й класс).

При 4 классе пожароопасности действует запрет на посещение лесов, возрастает риск природных пожаров.

Из оперативных данных следует, что за истекшие сутки на территории области лесных пожаров не произошло, однако с начала 2022 года пожарно-спасательные подразделения 9 раз выезжали на их ликвидацию. Общая площадь пожаров составила более 60 Га.

За прошедшие сутки, в результате неконтролируемого пала сухой травы, произошло 12 пожаров на общей площади более 0,03 Га. Наибольшее их количество зарегистрировано в Отрадном.

Чаще всего причиной таких возгораний становится человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.

Главное управление настоятельно рекомендует следовать правилам поведения в период особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   pxhere

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