В региональном центре «Мой бизнес» состоялся обучающий курс для декораторов праздников

96

На площадке регионального центра «Мой бизнес» состоялся обучающий курс для самозанятых, работающих в сфере оформления праздников воздушными шарами.



Участникам представили новые техники аэродизайна, работы с шарами-гигантами и организации фотозон. Эксперты поделились с самозанятыми опытом по продвижению своих услуг и работе с поставщиками.



Благодаря активной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и личному участию губернатора Дмитрия Азарова, в Самарской области создаются условия, необходимые для успешного старта начинающих представителей бизнеса.



Самозанятая Юлия Бурова занимается оформлением праздников уже более четырех лет и является владелицей студии декора. Она оформляет дни рождения, выпускные и корпоративные вечера.



«Воздушные шары – это всегда праздник, поэтому получается, что я всегда ходу на работу как на праздник, - подчеркнула декоратор. – Про центр «Мой бизнес» я слышала неоднократно, и когда узнала об этом курсе, решила принять участие. Это был очень полезный мастер-класс, я пообщалась с коллегами, узнала новые техники работы, вдохновилась на дальнейшую творческую работу».



Как призналась девушка, для себя она отметила несколько важных технических моментов, которые упрощают работу специалистов по оформлению и которые она возьмет себе на вооружение.



Центр «Мой бизнес» планирует проведение еще нескольких тематических курсов с отработкой практической части. За анонсами мероприятий можно следить на на едином портале господдержки mybiz63.ru и в социальных сетях «Мой бизнес 63».



В настоящее время в регионе свою деятельность ведут более 193 тысяч самозанятых. Их совокупный доход за время действия налогового режима уже превысил 46 млрд рублей, а сумма уплаченных налогов составляет 1,7 млрд рублей. Меры поддержки для самозанятых и предпринимателей в регионе разрабатывает областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым.

Фото: департамент информационной политики СО