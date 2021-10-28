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В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в регионе запустили самый добрый флешмоб

28 октября 2021 11:48
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В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в регионе запустили самый добрый флешмоб

Для участия необходимо выложить в социальных сетях пост с рассказом о том, почему вы решили стать волонтером. Публикацию нужно сопроводить тематическим фото и хэштегами #МыВместе #Волонтёрывлицах.

#Самарскаяобласть #МолодежьСамарскойОбласти #МСО63 #МыВместе #ВолонтерыПобеды #Волонтёрывлицах #РегионДобрыхДел

Волонтеры акции доставляют лекарства и продукты питания одиноким пожилым людям, находящимся на самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Также добровольцы помогают пожилым в оплате услуг ЖКХ. Акция проходит во всех муниципалитетах области. Волонтеры принимают заявки от пожилых и одиноких граждан, которые находятся на самоизоляции, а также консультируют пожилых по вопросам использования социальных карт.

Присоединиться к акции и стать волонтёром сейчас может любой желающий. А обратиться в Региональный волонтёрский штаб акции #МыВместе можно по номеру 8 800 505 78 63 или на федеральную горячую линию по телефону 8 800 200 34 11 круглосуточно.

 Напомним, Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в Самарской области в марте 2020 года. Более 100 000 жителей региона уже получили помощь добровольцев.

В губернии продолжается набор волонтеров, которые займутся доставкой продуктов, лекарств и предметов первой необходимости пожилым лицам, находящимся на самоизоляции.

Присоединиться к добровольческому движению могут все желающие в возрасте от 18 лет с действующим QR-кодом.

Чтобы стать волонтером и оказывать помощь пожилым гражданам необходимо пройти регистрацию по ссылке https://vk.cc/c7dvAD.

Горожане, которые нуждаются в помощи добровольцев, могут оставить свои заявки по телефонам горячей линии

Волонтеры акции доставляют лекарства и продукты питания пожилым людям, помогают в оплате услуг ЖКХ, консультируют по вопросам использования социальных карт и получения QR-кодов.

Помощь наиболее нуждающимся в поддержке людям - это и часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. 

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