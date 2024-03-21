Я нашел ошибку
Главные новости:
В священный месяц Рамадан в преддверии праздника Навруза мусульман региона поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров.
В Самаре впервые прошел областной ифтар
ТОАЗ получил награду проекта «Экоравновесие» за вклад в защиту окружающей среды Самарской области.
Тольяттиазот — лауреат премии Экоравновесие
4% признались в обратном.
Абсолютное большинство россиян (92%) считают себя воспитанными
Самарскую область представляла команда "Волга" из Сызрани.
"Золотая шайба": завершился финальный этап среди команд 2009-2019 годов рождения
На территории небольшого помещения неравнодушные люди плетут сети для наших служащих, находящихся в зоне специальной военной операции.
«Самара для фронта»: сотрудники Росреестра и Роскадастра СО вновь посетили мастерскую волонтерского сообщества
Продолжается серия тематических онлайн-лекториев.
«Добрые новости»: онлайн-лекторий «Медиаобразовательные и другие студенческие объединения в вузах, как средство формирования коммуникативных компетенций учащихся»
В среду, 20 марта, заместитель Председателя Правительства Александр Новак провел заседание федерального штаба по газификации.
Более двух тысяч домовладений губернии планируется догазифицировать в 2024 году
Речь на встречах шла о способах построения деловых связей и кросс-культурной коммуникации.
В рамках Всемирного фестиваля молодёжи в ПФО прошла обширная образовательная программа
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.69
0.47
EUR 100.61
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В рамках Всемирного фестиваля молодёжи в ПФО прошла обширная образовательная программа

21 марта 2024 14:15
115
Речь на встречах шла о способах построения деловых связей и кросс-культурной коммуникации.

В рамках Всемирного фестиваля молодёжи Российское общество «Знание», генеральный партнер образовательной программы ВФМ-2024, провело более 260 мероприятий. Эксперты из разных сфер - культуры, спорта, науки - обсудили с молодёжью перспективы формирования многополярного мира, глобальные вызовы современности, возможности самореализации нового поколения и многие другие актуальные темы. Обширная образовательная программа прошла в Приволжском федеральном округе в рамках  региональной недели Всемирного фестиваля молодёжи.

Участники просветительских мероприятий Общества «Знание» — молодые россияне и их зарубежные гости — узнали интересные факты о культуре и истории России, достижениях в области науки, искусства, образования, промышленности и территориального развития, встретились со звёздами спорта, театра и кино, представителями делегаций, вернувшиеся в родные регионы. Речь на встречах шла о способах построения деловых связей и кросс-культурной коммуникации. Ребята не только вместе побывали на встречах с экспертами из разных сфер. Также в неформальной атмосфере они обсудили актуальные вопросы, наладили дружеские, творческие и деловые связи невзирая на различие национальностей, политических взглядов и культурных особенностей. 

«Наша образовательная программа региональной недели Всемирного фестиваля молодёжи была направлена на диалог представителей разных культур. Мы организовали 260 просветительских мероприятий, чтобы как можно больше людей прикоснулись к наследию ВФМ-2024 и стали частью этого большого праздника», – сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Так, на площадке Тольяттинского государственного университета двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях Елена Посевина встретилась с преподавателями, студентами института физической культуры и спорта, гуманитарно-педагогического института, а также учениками тольяттинской городской спортивной школы по художественной гимнастике LADA.  В Молодёжном многофункциональном центре Самарской области Екатерина Снигирь, руководитель образовательного проекта «Капитаны» Самарского государственного экономического университета, поделились с ребятами интересными историями, яркими впечатлениями и опытом участия во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи, а также рассказала о социальных проектах для молодежи. Руководитель проекта «Центры карьеры» Самарского государственного экономического университета Виктория Замятина выступила с темой «Как сделать свой карьерный взлёт: тренды и навыки современного рынка труда» и рассказала, какие «мягкие» навыки необходимо развивать и поделилась практическими советами.

В других регионах ПФО также были организованы разнообразные тематические мероприятия. На площадке молодежного центра «ЯРАТАМ» лектор Общества «Знание», член экспертного совета Государственной Думы по молодёжной политике, вице-президент Клуба молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес Гарри Мурадян провел для образовательный интенсив для судентов из разных городов.

В Мордовии актёр театра и кино, телеведущий Оскар Кучера, олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Ольга Каниськина, заместитель председателя Наблюдательного совета Мордовского регионального отделения Общества «Знание», ректор МГУ им. Н.П. Огарёва Дмитрий Глушко встретились более чем с 600 школьниками и студентами.

В Нижегородской области серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух поделился своей историей успеха и провел лекцию для иностранных участников Всероссийского фестиваля молодежи на тему «Спорт и искусство в фигурном катании».

Мотивационный тренер, параатлет и предприниматель, победитель Лиги Лекторов и проекта «ТопБЛОГ» Дмитрий Чешев провел для ребят в Пермском крае урок мотивации для жизни и карьеры. Всего лекции и дискуссионные площадки региональной образовательной программы собрали более 300 человек.

В Пензе состоялась встреча со студентами, которые только что вернулись заряженные миссией Фестиваля: укрепить образ России как открытого государства, которое является послом многополярного мира.

В Кировской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областях, республиках Чувашия, Марий Эл, Башкортостан прошли просветительские мероприятия, включающие не только выступления лекторов — руководителями органов власти, общественными организациями, спортсменами, но и дискуссии, мастер-классы.

Напомним, Общество «Знание» выступило генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи, организованного по указу Президента Владимира Путина. В неё вошли однодневные форумы трека Знание.Лекторий во всех регионах страны. Все события были тесно связаны с миссией Фестиваля: укрепить образ России как открытого государства, которое является послом многополярного мира.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
21 марта 2024  09:49
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
236
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
20 марта 2024  10:24
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
363
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
20 марта 2024  09:35
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
997
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
713
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
19 марта 2024  12:24
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
707
Весь список