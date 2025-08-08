126

В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия. Флешмобы, тренировки, соревнования по различным видам спорта и утренние зарядки проходят в парках, на спортивных объектах, на территориях школ и других локациях. Так, в Промышленном районе в этом году основной площадкой стал парк «Воронежские озера», в Красноглинском районе – территория спортшколы «Чайка», а в Ленинском районе – один из дворов по ул.Осипенко.



«Развитие спорта и здорового образа жизни – одно из ключевых направлений работы с жителями. На территории нашего района действует 11 спортивных центров и комплексов, спортивную деятельность с жителями от 7 лет и старше организуют 20 тренеров по месту жительства. Все желающие могут заняться футболом, волейболом, баскетболом, среди граждан «серебряного» возраста популярна скандинавская ходьба. День физкультурника – это еще одна хорошая возможность напомнить о том, как здорово быть сильными и полными энергии, укреплять свое здоровье и оставаться в отличной форме. Поздравляю всех с предстоящим праздником!», – сказал врип главы Промышленного района Иван Сухарев.



В Ленинском районе гостям представили показательные выступления по чирлидингу и художественной гимнастике. Тренер по месту жительства Юлия Овинова показала азы и продвинутые техники волейбола и баскетбола, а тренеры спортклуба «Амстафф» провели силовые тренировки. Традиционным для Дня физкультурника здесь уже стал большой боулинг. Жители Красноглинского района увидели показательное выступление ветерана вооруженных сил Леонида Горбачева с жонглированием гирей весом 12 кг, сдали нормативы ГТО и разучили спортивную зумбу с четырехкратным чемпионом России по латиноамериканским танцам Иваном Агафоновым. Молодежь Советского района в преддверии праздника встретилась с Заслуженным тренером России, двукратной чемпионкой Европы по самбо Анной Сараевой.



«На праздник мы пригласили представителей школы олимпийского резерва по художественной гимнастике, спортклубы. Спортивный дух и азарт поднимали и местные артисты. В ежегодных мероприятиях ко Дню физкультурника обязательно задействуем тренеров по месту жительства и школьных учителей физкультуры, от которых зависит немало – формирование здорового поколения», – рассказала глава Ленинского района Елена Бондаренко.



Завтра, 9 августа, на II очереди набережной состоится масштабный спортивный фестиваль с 45 интерактивными площадками – с локациями авиамодельного спорта, биатлона, скандинавской ходьбы, фехтования, скалодромом и др. Кульминацией Дня физкультурника станет ночной легкоатлетический забег «Огни Самары». Подробная программа опубликована на сайте администрации города.

Фото: администрация Самары