Главные новости:
Стороны обсудили актуальные вопросы наращивания сотрудничества.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым
В перинатальном центре Новокуйбышевска прошел мастер-класс для будущих мам.
В Новокуйбышевске будущим мамам и рассказали о правилах грудного вскармливания
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате более двух месяцев зарплаты сотрудникам
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +26, +28°С.
9 августа в регионе без осадков, до +28°С
В посёлке Сокский и селе Мордово-Аделяково завершены ремонтные работы в офисах врачей общей практики.
В Исаклинском районе продолжается модернизация медицинской инфраструктуры
Они запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.38
-0.81
EUR 92.66
-0.35
8 августа 2025 16:11
126
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия. Флешмобы, тренировки, соревнования по различным видам спорта и утренние зарядки проходят в парках, на спортивных объектах, на территориях школ и других локациях. Так, в Промышленном районе в этом году основной площадкой стал парк «Воронежские озера», в Красноглинском районе – территория спортшколы «Чайка», а в Ленинском районе – один из дворов по ул.Осипенко. 

«Развитие спорта и здорового образа жизни – одно из ключевых направлений работы с жителями. На территории нашего района действует 11 спортивных центров и комплексов, спортивную деятельность с жителями от 7 лет и старше организуют 20 тренеров по месту жительства. Все желающие могут заняться футболом, волейболом, баскетболом, среди граждан «серебряного» возраста популярна скандинавская ходьба. День физкультурника – это еще одна хорошая возможность напомнить о том, как здорово быть сильными и полными энергии, укреплять свое здоровье и оставаться в отличной форме. Поздравляю всех с предстоящим праздником!», – сказал врип главы Промышленного района Иван Сухарев. 

В Ленинском районе гостям представили показательные выступления по чирлидингу и художественной гимнастике. Тренер по месту жительства Юлия Овинова показала азы и продвинутые техники волейбола и баскетбола, а тренеры спортклуба «Амстафф» провели силовые тренировки. Традиционным для Дня физкультурника здесь уже стал большой боулинг. Жители Красноглинского района увидели показательное выступление ветерана вооруженных сил Леонида Горбачева с жонглированием гирей весом 12 кг, сдали нормативы ГТО и разучили спортивную зумбу с четырехкратным чемпионом России по латиноамериканским танцам Иваном Агафоновым. Молодежь Советского района в преддверии праздника встретилась с Заслуженным тренером России, двукратной чемпионкой Европы по самбо Анной Сараевой.

«На праздник мы пригласили представителей школы олимпийского резерва по художественной гимнастике, спортклубы. Спортивный дух и азарт поднимали и местные артисты. В ежегодных мероприятиях ко Дню физкультурника обязательно задействуем тренеров по месту жительства и школьных учителей физкультуры, от которых зависит немало – формирование здорового поколения», – рассказала глава Ленинского района Елена Бондаренко.

Завтра, 9 августа, на II очереди набережной состоится масштабный спортивный фестиваль с 45 интерактивными площадками – с локациями авиамодельного спорта, биатлона, скандинавской ходьбы, фехтования, скалодромом и др. Кульминацией Дня физкультурника станет ночной легкоатлетический забег «Огни Самары». Подробная программа опубликована на сайте администрации города.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

