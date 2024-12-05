Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области разыскали иномарку, арестованную у мошенников
В Самарской области разыскали иномарку, арестованную у мошенников
Соколов: АвтоВАЗ выполнит производственный план на 2024 год
Соколов: АвтоВАЗ выполнит производственный план на 2024 год
Стоимость биткоина поднялась выше 100 тысяч долларов
Стоимость биткоина поднялась выше 100 тысяч долларов
СМИ: ЦБ может поднять ставку до 23% или выше
СМИ: ЦБ может поднять ставку до 23% или выше
В России собрались запретить продажу рыбы с видимыми паразитами
В России собрались запретить продажу рыбы с видимыми паразитами
Правда ли, что зимой обязательно нужно пить витамины?
Правда ли, что зимой обязательно нужно пить витамины?
В Самарской области провели широкомасштабную акцию «Стоп! Мошенник!»
В Самарской области провели широкомасштабную акцию «Стоп! Мошенник!»
Светлана Бессараб рассказала о порядке индексации пенсий в 2025 году
Светлана Бессараб рассказала о порядке индексации пенсий в 2025 году
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 104.24
-1.95
EUR 110.2
-1.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Заключительная лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» пройдет в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Приволжском районе сотрудники полиции проводят для старшеклассников уроки профориентации

5 декабря 2024 09:36
65
В Приволжском районе сотрудники полиции проводят для старшеклассников уроки профориентации

Ребятам рассказали о преимуществах и особенностях службы в органах внутренних дел.

В Самарской области сотрудники полиции в рамках профориентационной работы с подрастающим поколением на регулярной основе проводят мероприятия со старшеклассниками.

Так, в Приволжском районе полицейские провели беседу с учениками местной школы.

В ходе мероприятия старший специалист группы по работе с личным составом ОМВД России по Приволжскому району майор полиции Марина Москаленко рассказала школьникам о преимуществах службы в органах внутренних дел, о качествах, которыми должен обладать сотрудник полиции, а также об особенностях обучения в высших учебных заведениях МВД России. 

Сотрудник полиции подробно разъяснила требования для поступления в ведомственные вузы, ответила на все задаваемые вопросы, а также рассказала ребятам о дальнейшем трудоустройстве и возможностях карьерного роста на службе в полиции.

В свою очередь, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Сергей Грецов подробно рассказал о своих служебных буднях, о том, что входит в служебные обязанности, продемонстрировал специальные и технические средства, которые используются при несении службы сотрудниками ДПС.  

В завершение мероприятия школьники получили информационные буклеты профориентационной направленности.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор
4 декабря 2024  13:10
Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор
472
парки Самары начали подготавливать к Новому году
4 декабря 2024  10:16
Парки Самары начали подготавливать к Новому году
278
Перед заседанием СГД он в больнице навестил семиклассника, который накануне пострадал в результате школьного конфликта.
3 декабря 2024  18:19
Вячеслав Федорищев поднял вопрос миграционной политики на заседании Самарской Губдумы
542
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2024  14:00
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
547
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
3 декабря 2024  13:57
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
565
Весь список