В Приволжском районе сотрудники полиции проводят для старшеклассников уроки профориентации

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Ребятам рассказали о преимуществах и особенностях службы в органах внутренних дел.

В Самарской области сотрудники полиции в рамках профориентационной работы с подрастающим поколением на регулярной основе проводят мероприятия со старшеклассниками.

Так, в Приволжском районе полицейские провели беседу с учениками местной школы.

В ходе мероприятия старший специалист группы по работе с личным составом ОМВД России по Приволжскому району майор полиции Марина Москаленко рассказала школьникам о преимуществах службы в органах внутренних дел, о качествах, которыми должен обладать сотрудник полиции, а также об особенностях обучения в высших учебных заведениях МВД России.

Сотрудник полиции подробно разъяснила требования для поступления в ведомственные вузы, ответила на все задаваемые вопросы, а также рассказала ребятам о дальнейшем трудоустройстве и возможностях карьерного роста на службе в полиции.

В свою очередь, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Сергей Грецов подробно рассказал о своих служебных буднях, о том, что входит в служебные обязанности, продемонстрировал специальные и технические средства, которые используются при несении службы сотрудниками ДПС.

В завершение мероприятия школьники получили информационные буклеты профориентационной направленности.