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В Приволжье прошла игра для любителей военной истории «IQ-ПФО: Великая Победа»

9 мая 2021 14:41
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В интеллектуальной игре, проведенной в дистанционном формате, приняли участие 415 команд из регионов округа, в том числе 223 школьных, 126 студенческих и 66 взрослых.

7 мая, в преддверии Дня Победы, в Приволжском федеральном округе проведена традиционная игра для любителей военной истории «IQ-ПФО: Великая Победа».

В интеллектуальной игре, проведенной в дистанционном формате, приняли участие 415 команд из регионов округа, в том числе 223 школьных, 126 студенческих и 66 взрослых.

Участникам были заданы 24 вопроса на темы, связанные с историей Великой Отечественной войны. Знатокам нужно было продемонстрировать знание обстоятельств сражений, биографии полководцев, истории подвигов и наград, а также фильмов и песен о войне.

Победу в абсолютном зачете, а также в зачете студенческих команд одержала нижегородская команда «ВШЭстером», игроки которой смогли ответить правильно на 19 вопросов. Второе место в студенческом зачете поделили команды «Золотой теленок» (Пенза), «City of tatars» (Казань) и «Феникс» (Набережные Челны, Республика Татарстан). Команда «ВШЭстером» получила право участия в окружном финале Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студенческих команд, который состоится в сентябре текущего года в Саранске.

В школьном зачете первое место поделили сразу пять команд: «Вместе» (Киров), «Primus» (Звенигово, Республика Марий Эл), «Foreveryoung» (Чебоксары), «Шушмабаш» (с.Шушмабаш, Республика Татарстан) и «Моссад» (Нижний Новгород).

Среди взрослых лучший результат показали команды «Победа» (Арзамас, Нижегородская область) и «ИСТФАКТ» (Пенза).

С полными результатами игры можно ознакомиться на сайте.

Организаторами игры выступили Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и проект «Большая игра». Турнир проводится в рамках проекта «Интеллектуальная олимпиада ПФО среди студентов» под патронатом аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Теги: интеллектуальная игра ПФО

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