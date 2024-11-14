В предложениях работодателей-конкурентов самарцы ценят деньги

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Удачный хантинг ждет работодателей, которые предлагают сотрудникам конкурентов высокую зарплату, карьерный рост и удобный график. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob участвовали работающие горожане.

В Самаре большинство сотрудников (77%) готовы рассмотреть возможность перехода в другую организацию. При этом 6% готовы уйти в любую компанию, а 71% — только в ту, где предлагают лучшие условия труда. Лишь 3% опрошенных категорически отвергли такую идею.



Мужчины чаще женщин проявляют готовность перейти к конкурентам ради лучших условий. Среди опрошенных в возрасте 35—45 лет таких оказалось больше, чем среди респондентов до 35 лет и старше 45 лет.



Когда речь заходит о лучших условиях работы, большинство имеет в виду зарплату выше, чем на текущем месте (80%). Каждый четвертый — повышение в должности. 17% перешли бы к конкурентам из-за более удобного графика работы, а 13% — из-за близости офиса к дому. 12% приняли бы предложение от конкурентов ради интересных задач. Каждый девятый хотел бы работать на удаленке или по гибридному графику. По 9% согласны на переход на условиях получения привлекательного пакета льгот и компенсаций, а также бесплатного обучения. 7% мечтают о снижении рабочей нагрузки. 5% может привлечь автоматизация рабочих процессов и использование современных технологий.



При переходе в другую компанию мужчинам важнее, чем женщинам, повышение в должности и компенсационный пакет. Женщины чаще мужчин говорят о том, что им важен график и близость места работы к дому. Для горожан до 35 лет по сравнению с теми, кто старше, гораздо важнее повышение в должности и возможность работать удаленно. Каждого шестого работающего с доходом от 100 тысяч рублей можно переманить интересными задачами.



Время проведения: 9 сентября — 7 октября 2024 года