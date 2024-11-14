В предложениях работодателей-конкурентов самарцы ценят деньги

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках открытого урока в беседе с ребятами были затронуты актуальные темы о вреде употребления алкоголя и табака, экстремизм и терроризм.
Сотрудники исправительной колонии №16 провели мероприятия в школе №13 Жигулевска
Человек магического мышления верит в силу мыслей, следует суеверным ритуалам, обращает внимание на чёрную кошку, переходящую дорогу.
Психологи Самары расскажут в СОУНБ о влиянии суеверий на мышление человека
Цель мероприятия – выявление и пресечение фактов противоправного поведения на объектах транспортной инфраструктуры.
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Деструктивный пассажир»
Общественный транспорт до аэропорта «Курумоч» будет ходить по расписанию
Общественный транспорт до аэропорта «Курумоч» будет ходить по расписанию
В Самаре состоялось торжественное открытие всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах на призы министра спорта РФ Михаила Дегтярева
В Самаре состоялось торжественное открытие всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах на призы министра спорта РФ Михаила Дегтярева
Завтра в Самаре ожидается снег. А вы уже переобули летнюю резину на зимнюю?
Завтра в Самаре ожидается снег. А вы уже переобули летнюю резину на зимнюю?
в штабе общественной поддержки «Единой России» медики рассказали самарцам о правильном питании при диабете
В штабе общественной поддержки «Единой России» медики рассказали самарцам о правильном питании при диабете
9-летнюю пропавшую девочку нашли в Самарской области
9-летнюю пропавшую девочку нашли в Самарской области
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.37
0.41
EUR 104.29
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной научной библиотеке состоится гала-концерт Марафона «Кошкинские Лиры»
Мероприятия Музея Рязанова в Самаре ко дню рождения Эльдара Рязанова
Поддержание национально-культурных традиций: в Самаре пройдет чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»м
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В предложениях работодателей-конкурентов самарцы ценят деньги

14 ноября 2024 13:06
108
В предложениях работодателей-конкурентов самарцы ценят деньги

Удачный хантинг ждет работодателей, которые предлагают сотрудникам конкурентов высокую зарплату, карьерный рост и удобный график. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob участвовали работающие горожане.

В Самаре большинство сотрудников (77%) готовы рассмотреть возможность перехода в другую организацию. При этом 6% готовы уйти в любую компанию, а 71% — только в ту, где предлагают лучшие условия труда. Лишь 3% опрошенных категорически отвергли такую идею.

Мужчины чаще женщин проявляют готовность перейти к конкурентам ради лучших условий. Среди опрошенных в возрасте 35—45 лет таких оказалось больше, чем среди респондентов до 35 лет и старше 45 лет.

Когда речь заходит о лучших условиях работы, большинство имеет в виду зарплату выше, чем на текущем месте (80%). Каждый четвертый — повышение в должности. 17% перешли бы к конкурентам из-за более удобного графика работы, а 13% — из-за близости офиса к дому. 12% приняли бы предложение от конкурентов ради интересных задач. Каждый девятый хотел бы работать на удаленке или по гибридному графику. По 9% согласны на переход на условиях получения привлекательного пакета льгот и компенсаций, а также бесплатного обучения. 7% мечтают о снижении рабочей нагрузки. 5% может привлечь автоматизация рабочих процессов и использование современных технологий.

При переходе в другую компанию мужчинам важнее, чем женщинам, повышение в должности и компенсационный пакет. Женщины чаще мужчин говорят о том, что им важен график и близость места работы к дому. Для горожан до 35 лет по сравнению с теми, кто старше, гораздо важнее повышение в должности и возможность работать удаленно. Каждого шестого работающего с доходом от 100 тысяч рублей можно переманить интересными задачами.
 

Время проведения: 9 сентября — 7 октября 2024 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За 10 лет молодежи, считающей, что дети не обязательны, стало в семь раз больше
14 ноября 2024, 13:09
За 10 лет молодежи, считающей, что дети не обязательны, стало в семь раз больше
В качестве основных условий, необходимых для появления детей, молодежь называет три фактора: любовь, наличие отдельного жилья и уровень доходов. Общество
105
Больше половины россиян заявили, что никогда ничего не просят у соседей
14 ноября 2024, 10:12
Больше половины россиян заявили, что никогда ничего не просят у соседей
Только 5% опрошенных сообщили, что постоянно просят соседей оказать услугу, но часто чувствуют себя неловко при этом. Общество
180
Большинству самарцев приходилось ходить на работу во время болезни
14 ноября 2024, 09:46
Большинству самарцев приходилось ходить на работу во время болезни
Для горожан в возрасте до 34 лет более характерно работать с недомоганием, чем для тех, кто старше. Общество
160
В центре внимания
Специалисты «РКС-Самара» приступают к ремонту канализационной линии диаметром 200 мм по ул. Печёрской
14 ноября 2024  12:10
Специалисты «РКС-Самара» приступают к ремонту канализационной линии диаметром 200 мм по ул. Печёрской
157
Стороны обсудили развитие в регионе науки и образования. Особое внимание было уделено ходу реализации проекта по созданию в Самаре межвузовского кампуса.
13 ноября 2024  19:54
Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
793
На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Тольятти
13 ноября 2024  12:25
На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Тольятти
338
Она была посвящена формированию единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
12 ноября 2024  18:51
Вячеслав Федорищев принял учатие в стратегической сессии, которую провел Михаил Мишустин
498
12 ноября 2024  18:33
Вячеслав Федорищев в Москве встретился с депутатами Госдумы и сенаторами РФ от Самарской области
543
Весь список