В преддверии праздников в Самарской области вырос спрос на курьеров

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Ежегодно перед началом распродаж и предновогодних праздников работодатели активно набирают сотрудников на склады и в сферу доставки. Фактически они начинают активно конкурировать друг с другом за сотрудников, переманивая персонал из других сфер, а также предлагая более интересные зарплаты и условия работы. Кроме того, осенью и в начале зимы традиционно повышается спрос на курьеров из-за роста простудных заболеваний и метеоусловий.

Нехватка в отрасли присутствует как и во всех сферах массового найма. Основная причина: демографическая яма, поскольку рынке просто нет нужного количества соискателей. Также в состоянии рекордно низкой безработицы работодатели конкурируют за персонал не только в своей отрасли (у курьеров практически отсутствует барьер входа в специализацию, навыки и опыт не нужны).

По данным Зарплаты.ру, рост вакансий курьеров год к году в Самарской области составил 40%.

Стоит отметить, что более двух третей вакансий в сфере доставки — это водители-курьеры, остальные доставщики — пешие и велокурьеры. В предновогодний сезон при полной занятости и рабочем дне от 12 до 14 часов в Самарской области доставщик может заработать за месяц в среднем до 100 тыс.рублей. В реальности в день пеший курьер может заработать от 2 тыс.рублей, в предпраздничные и новогодние дни сумма может составить 10 тыс.рублей.

Рост медианной зарплаты курьеров за год в Самарской области составил 34%.

Как правило, в условиях работы работодатели зачастую указывают ежедневные выплаты на карту, индивидуальный график работы, возможность брать дополнительные смены и увеличивать количество часов для более высокого заработка. Кроме того, многие работодатели помогают выбрать курьерам район, где они получат заявки и будут проводить доставку. Либо сотрудник сам определяет район, где будет работать, ближайший к дому, или при возможности ту территорию, которая предполагает повышенный спрос на доставку. Также в объявлениях нередко встречаются и бонусы: скидки на мобильную связь, на услуги сервиса доставки, запчасти и страхование для автомобиля, участие в розыгрышах призов среди сотрудников, предложения привести друзей или знакомых и получить денежное поощрение.