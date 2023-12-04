В преддверии праздников в Самарской области вырос спрос на курьеров

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Т Плюс» презентовала пилотный проект по теплоснабжению в Тольятти
«Т Плюс» презентовала пилотный проект по теплоснабжению в Тольятти
Безработная украла из дома в Жигулевске чучело лисы
Безработная украла из дома в Жигулевске чучело лисы
В Самаре введут «пакетные» тарифы для оплаты в транспорте
В Самаре введут «пакетные» тарифы для оплаты в транспорте
Названы наиболее распространённые пункты соцпакетов в Самаре
Названы наиболее распространённые пункты соцпакетов в Самаре
40-летний житель Нефтеюганска задержан около Тольятти с наркотиками
40-летний житель Нефтеюганска задержан около Тольятти с наркотиками
Названы регионы — лидеры по отсутствию среди населения вредных привычек
Названы регионы — лидеры по отсутствию среди населения вредных привычек
При пожаре в доме в центре Москвы погибли двое детей
При пожаре в доме в центре Москвы погибли двое детей
Госслужащим в России захотели запретить пользоваться иностранными мессенджерами в личных целях.
Госслужащим в России захотели запретить пользоваться иностранными мессенджерами в личных целях
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.76
1.18
EUR 97.91
1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В преддверии праздников в Самарской области вырос спрос на курьеров

4 декабря 2023 09:10
88
В преддверии праздников в Самарской области вырос спрос на курьеров

Ежегодно перед началом распродаж и предновогодних праздников работодатели активно набирают сотрудников на склады и в сферу доставки. Фактически они начинают активно конкурировать друг с другом за сотрудников, переманивая персонал из других сфер, а также предлагая более интересные зарплаты и условия работы. Кроме того, осенью и в начале зимы традиционно повышается спрос на курьеров из-за роста простудных заболеваний и метеоусловий. 

Нехватка в отрасли присутствует как и во всех сферах массового найма. Основная причина: демографическая яма, поскольку рынке просто нет нужного количества соискателей. Также в состоянии рекордно низкой безработицы работодатели конкурируют за персонал не только в своей отрасли (у курьеров практически отсутствует барьер входа в специализацию, навыки и опыт не нужны). 

По данным Зарплаты.ру, рост вакансий курьеров год к году в Самарской области составил 40%. 

Стоит отметить, что более двух третей вакансий в сфере доставки — это водители-курьеры, остальные доставщики — пешие и велокурьеры. В предновогодний сезон при полной занятости и рабочем дне от 12 до 14 часов в Самарской области доставщик может заработать за месяц в среднем до 100 тыс.рублей. В реальности в день пеший курьер может заработать от 2 тыс.рублей, в предпраздничные и новогодние дни сумма может составить 10 тыс.рублей. 

Рост медианной зарплаты курьеров за год в Самарской области составил 34%. 

Как правило, в условиях работы работодатели зачастую указывают ежедневные выплаты на карту, индивидуальный график работы, возможность брать дополнительные смены и увеличивать количество часов для более высокого заработка. Кроме того, многие работодатели помогают выбрать курьерам район, где они получат заявки и будут проводить доставку. Либо сотрудник сам определяет район, где будет работать, ближайший к дому, или при возможности ту территорию, которая предполагает повышенный спрос на доставку. Также в объявлениях нередко встречаются и бонусы: скидки на мобильную связь, на услуги сервиса доставки, запчасти и страхование для автомобиля, участие в розыгрышах призов среди сотрудников, предложения привести друзей или знакомых и получить денежное поощрение.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших Героев
3 декабря 2023  12:40
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших Героев
539
с 1 декабря вступает в силу ряд нововведений, которые коснутся миллионов россиян
1 декабря 2023  23:06
С 1 декабря вступает в силу ряд нововведений, которые коснутся миллионов россиян
754
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
1 декабря 2023  13:32
В Самаре стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
502
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
1 декабря 2023  12:51
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
508
Отдельные слова благодарности за проявленный интерес к Самарской области глава региона адресовал зрителям концерта.
30 ноября 2023  22:19
День Самарской области на выставке «Россия» завершился двумя праздничными концертами
744
Весь список