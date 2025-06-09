В поселке Сокский Искаклинского района открылся современный модульный Дом культуры

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В посёлке Сокский Исаклинского района Самарской области состоялось торжественное открытие нового сельского Дома культуры. Здание построено в рамках государственной программы «Развитие культуры» и стало первым в регионе модульным учреждением такого типа.

Такой способ строительства сочетает в себе скорость возведения, современные технологии и многофункциональность. В здании оборудован зал на 100 мест для проведения мероприятий, библиотека, кабинеты для сотрудников, помещения для кружков, просторное фойе и технические зоны.

«В регионе ведется плановая работа по обновлению объектов культуры. В рамках регионального бюджета и за счет средств национального проекта «Семья» будем продолжать ремонтировать и строить Дома культуры, обновлять материальную базу театров, музеев, Детских школ искусств. Мы стремимся сделать культуру доступной для каждого, независимо от места жительства», —отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Для жителей посёлка открытие Дома культуры стало долгожданным событием. Теперь у местных творческих коллективов есть современная площадка для репетиций и выступлений. В учреждении уже работают народный вокальный самодеятельный ансамбль «Сударушка»; детский фольклорный ансамбль «Забавушка»; семейный ансамбль Смирновых; детский хореографический ансамбль «Ручеёк»; фольклорный ансамбль «Зоренька»; вокально инструментальный ансамбль «Сокичи»; кружок декоративно прикладного творчества «Умелые ручки» и «Живая кисть».

В день открытия гостей ждала экскурсия по новому зданию и праздничный концерт с участием местных артистов.

Строительство модульного Дома культуры в Сокском — важный шаг в развитии сельской инфраструктуры и поддержке творческих инициатив жителей области. Напомним, в 2025 – 2029 годах в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева реализуется программа «Культурные люди», которая откроет новые возможности для самореализации и развития местных талантов. Благодаря этой программе в сельских и городских домах культуры уже в этом году откроются творческие локации, где будут работать театральные мастерские, галерея игр, коворкинги и репетиционные пространства, студии звукозаписи.

Фото предоставлено министерством культуры Самарской области.