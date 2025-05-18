В Похвистневском районе полицейские провели профилактические мероприятие с подростками   

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Сотрудники полиции Самарской области ведут активную профилактическую работу с подрастающим поколением, направленную на повышение правовой грамотности молодежи и противодействие мошенникам.



Так, в Похвистневском районе инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Альфия Максимова рассказала подросткам, о том, как преступники вовлекают молодежь в противозаконную деятельность и как противостоять злоумышленникам.



Старший лейтенант полиции отметила, что, зачастую, предложения о быстром и легком заработке поступают подросткам в социальных сетях, где мошенники за определенную плату просят несовершеннолетнего забрать денежные средства у человека и перевести их на банковский счет.



Инспектор по делам несовершеннолетних предупредила ребят, что за такую «помощь» мошенникам наступает уголовная ответственность.



Сотрудник полиции напомнила, что необходимо использовать для своих аккаунтов надежные пароли, не публиковать в сети Интернет свои персональные данные и не передавать в пользование третьим лицам свои банковские и сим-карты.



В завершение встречи полицейский вручила подросткам информационные памятки с простым алгоритмом действий, которому нужно следовать при столкновении с мошенническими действиями.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО