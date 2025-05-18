Я нашел ошибку
Главные новости:
Подросткам рассказали о том, как преступники вовлекают молодежь в противозаконную деятельность и как противостоять злоумышленникам.
В Похвистневском районе полицейские провели профилактические мероприятие с подростками   
Участники высадили саженцы хвойных пород на территории, прилегающей к отделу полиции.
В Борском полицейские вместе со школьниками присоединились к акции «Сад памяти»
Пассажира автомобиля LADA Vesta госпитализировали.
На Московском шоссе в Самаре столкнулись LADA Vesta и Kia Rio   
Будьте внимательны и осторожны!
19 мая в регионе ожидается гроза и усиление ветра
Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность
Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность
Более 100 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Самаре
Более 100 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Самаре
В Самаре состоится проверка из-за нападений собак в поселке Толевый
В Самаре состоится проверка из-за нападений собак в поселке Толевый
В Самаре снесут аварийные дома рядом с объектами культурного наследия
В Самаре снесут аварийные дома рядом с объектами культурного наследия
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.77
0.46
EUR 90.71
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Борском полицейские вместе со школьниками присоединились к акции «Сад памяти»
Региональная организация медицинских сестёр отмечает 30-летие
Самарский зоопарк приглашает гостей на "День зоопарка"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Похвистневском районе полицейские провели профилактические мероприятие с подростками   

18 мая 2025 16:17
53
Подросткам рассказали о том, как преступники вовлекают молодежь в противозаконную деятельность и как противостоять злоумышленникам.

Сотрудники полиции Самарской области ведут активную профилактическую работу с подрастающим поколением, направленную на повышение правовой грамотности молодежи и противодействие мошенникам.

Так, в Похвистневском районе инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Альфия Максимова рассказала подросткам, о том, как преступники вовлекают молодежь в противозаконную деятельность и как противостоять злоумышленникам.

Старший лейтенант полиции отметила, что, зачастую, предложения о быстром и легком заработке поступают подросткам в социальных сетях, где мошенники за определенную плату просят несовершеннолетнего забрать денежные средства у человека и перевести их на банковский счет.

Инспектор по делам несовершеннолетних предупредила ребят, что за такую «помощь» мошенникам наступает уголовная ответственность.

Сотрудник полиции напомнила, что необходимо использовать для своих аккаунтов надежные пароли, не публиковать в сети Интернет свои персональные данные и не передавать в пользование третьим лицам свои банковские и сим-карты.

В завершение встречи полицейский вручила подросткам информационные памятки с простым алгоритмом действий, которому нужно следовать при столкновении с мошенническими действиями.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 100 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Самаре
18 мая 2025  13:58
Более 100 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Самаре
157
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Самарского знамени
18 мая 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Самарского знамени
196
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
17 мая 2025  13:47
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
708
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
17 мая 2025  13:36
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
535
В Самаре временно изменили схему движения троллейбусов №17
17 мая 2025  12:20
В Самаре временно изменили схему движения троллейбусов №17
493
Весь список