В Похвистнево полицейские провели встречу с начинающими автолюбителями

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Сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические беседы с начинающими автолюбителями. Так, начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МО МВД России «Похвистневский» майор полиции Марат Ибрагимов провел профилактическое занятие среди обучающихся автошкол города Похвистнево.



В ходе мероприятия майор полиции ознакомил присутствующих со статистикой аварийности на территории районов, обратил внимание слушателей на основные причины дорожно-транспортных происшествий и напомнил об административной и уголовной ответственности за нарушения ПДД. Особый акцент сделал на грубые нарушения, которые чаще всего влекут ДТП с пострадавшими: несоблюдение скоростного режима, управление транспортным средством в состоянии опьянения, перевозка детей без детских удерживающих устройств, выезд на встречную полосу движения, разговоры и переписка водителя по телефону во время движения.



Кроме того, молодым водителям настоятельно рекомендовал не забывать про безопасность пешеходов и заранее снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам. Марат Ибрагимов также подчеркнул, что успех профилактики ДТП с молодыми водителями во многом зависит от сознательности и дисциплинированности всех участников дорожного движения. «Начинающий водитель, в свою очередь, должен выработать в себе главное качество – не поддаваться негативным стереотипам, уважать других участников дорожного движения и сохранять спокойствие в любой дорожной ситуации», – заключил он.



В завершение встречи руководитель регистрационно-экзаменационного отделения проинструктировал курсантов автошколы о возможностях использования электронной записи в регистрационно-экзаменационное отделение через портал Госуслуг и о преимуществах его использования. Подобные мероприятия продолжатся на территории региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО