В ПФР назвали способ повысить пенсию

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Увеличить пенсионные накопления россияне смогут благодаря участию в программе государственного софинансирования. Об этом изданию URA.ru сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области, передает РБК.



«Государственное софинансирование осуществляется в течение десяти лет с момента первого платежа. Если гражданин перечисляет на накопительную часть своей пенсии от 2 тыс. до 12 тыс. руб. в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги, на лицевой счет человека перечисляется такая же сумма», — рассказали в ведомстве.



В фонде также напомнили, что для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не обратился в ПФР за начислением ни одной из частей трудовой пенсии, объем государственного софинансирования увеличивается в четыре раза.



Вести учет своих накоплений можно в личном кабинете на сайте фонда или на портале госуслуг, добавили в ПФР.



