В ПФО стартуют показы «Куйбышевской кинолетописи Великой Отечественной»

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«Самарская область. Хроника Победы!» – под таким девизом в честь грядущей 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Самарской области, а также на территории городов Приволжского федерального округа (ПФО), стартуют показы «Куйбышевской кинолетописи Великой Отечественной».

Проект реализуется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и непосредственном участии полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В состав организационного комитета по реализации проекта «Куйбышевская кинолетопись Великой Отечественной» на территории городов ПФО вошли представители Роскинохроники, Российского общества «Знание» и главы субъектов.

Герои этого проекта – кинооператоры, режиссёры, руководители киногрупп, которые в 1941–1945 годах работали на фронтах Великой Отечественной войны – все те, кто оставил нам документальные кадры наших побед. Куйбышевская (Самарская) студия кинохроники внесла большой вклад в кинолетопись нашей страны. В проекте тексты их воспоминаний звучат в исполнении школьников страны, проиллюстрированы фотографиями и уникальной фронтовой хроникой куйбышевского Поволжья.

Особую роль студия кинохроники играла в тот период, когда Куйбышев был запасной столицей. Она выпускала фильмы и киножурналы, которые поднимали патриотический дух граждан, рассказывали о беспримерном мужестве и героизме народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, о самоотверженном труде в тылу, силе духа людей и их вере в победу. Многие куйбышевские кинодокументалисты ушли на фронт: каждый второй был тяжело ранен, каждый четвёртый убит. Их вклад в кинолетопись народного патриотизма бесценен.

Фото: Самарская студия кинохроники