Я нашел ошибку
Главные новости:
И доложить о результатах всего расследования.
Глава СК РФ дал указание возбудить уголовное дело. из-за стрельбы в самарского активиста - ветерана СВО
Потерпевший запрыгнул на капот автомобиля, что позволило избежать смертельных и тяжких телесных повреждений.
Житель Жигулевска стрелял из ружья в мужчину и пытался переехать его на автомобиле
Лучшим вратарем и лучшим защитником соревнований были признаны игроки «Крыльев» — Денис Вавилин и Максим Носов.
Ветераны «Крыльев» – серебряные призеры Всероссийских соревнований по футболу среди ветеранов 40+
Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту.
Вячеслав Федорищев провел заседание облправительства
Выставка будет интересна как школьникам и студентам, находящимся в процессе выбора своего профессионального пути, так и всем желающим.
Предприятия губернии представят свои рабочие места на Самарской выставке профессий
В ПФО уже работает 8 Международных клубов дружбы.
В ПФО откроются новые Международные клубы дружбы
Бизнес-леди презентовали экспертам свои проекты из самых разных сфер: гончарные студии, клубы для детей, производство одежды, украшений, услуги тренера и коуча.
В Самаре определили победительниц городского этапа программы «Мама-предприниматель»
Объявлен оранжевый уровень опасности.
С 1 по 7 октября в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.71
0.3
EUR 103.47
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ПФО откроются новые Международные клубы дружбы

30 сентября 2024 15:19
100
В ПФО уже работает 8 Международных клубов дружбы.

В Оренбурге прошла торжественная церемония закрытия Международного молодежного форума «Евразия Global» платформы «Росмолодёжь.События». Участниками форума стали 500 лидеров общественных организаций, блогеров и журналистов, молодых предпринимателей и ученых, участников международных культурных и образовательных программ из 116 стран мира.

Ребят поприветствовал заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев: «От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова и от себя лично поздравляю всех собравшихся с успешным завершением девятого Международного молодёжного форума «Евразия Global»! Форум уже много лет является одной из ведущих площадок для расширения взаимодействия и обмена опытом между российской и иностранной молодежью».

Олег Машковцев отметил, что основной тематикой обсуждений на форуме стали вопросы создания международных клубов дружбы, работа которых должна объединить молодежь, более глубоко познакомить с культурой и национальными традициями. По его мнению, в этой связи возрастает актуальность развития института общественной дипломатии и сближения молодежи дружественных стран: «Важно, что участники Форума смогли повысить свои знания в области международных отношений и гуманитарного сотрудничества».

В ПФО уже работает 8 Международных клубов дружбы: в Марий Эл, Башкортостане, Чувашии, Татарстане, Пермском крае, Нижегородской, Кировской и Оренбургской областях. В ближайшее время откроется еще 6: в Мордовии, Удмуртии, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областях.

Напомним, международные клубы дружбы стали продолжением программы «Культурное шефство» ВФМ-2024, организатором которого выступила Росмолодёжь. По поручению Президента России Владимира Путина в целях сохранения постфестивального наследия и дальнейшего развития международных связей между российскими и иностранными представителями проект «Международные клубы дружбы» будет реализован в 89 регионах России.

На мероприятии стали известны имена победителей грантового конкурса «Росмолодежь.Гранты». Шесть участников получили поддержку на общую сумму 3 570 000 рублей. В числе победителей представители Оренбургской, Пензенской, Тюменской, Амурской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Темы проектов-победителей разносторонние: поддержка участников СВО и их семей, выявление и сопровождение талантливых школьников в области архитектуры, поддержание психоэмоционального здоровья учителей и учеников, повышение уровня знаний о Великой Отечественной войне, развитие туризма, развитие международного сотрудничества.

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту.
30 сентября 2024  15:42
Вячеслав Федорищев провел заседание облправительства
110
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2024  11:43
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
424
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
29 сентября 2024  13:44
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
641
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником
29 сентября 2024  12:57
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей Самарской области с профессиональным праздником
521
В Сызранском районе горят 57 гектаров леса
29 сентября 2024  12:00
В Сызранском районе горят 57 гектаров леса
498
Весь список