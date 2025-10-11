Я нашел ошибку
Главные новости:
Отмечается, что роды прошли благополучно благодаря слаженной работе высокопрофессиональной команды.
В перинатальном центре Улан-Удэ родилась девочка весом почти в 7 килограммов
Водитель Renault Logan погиб на месте ДТП.
В Красноярском районе водитель Renault Logan выехал на "встречку" и столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz
Владислав Шленев занял второе место в дисциплине «жим». Тренер спортсмена - Виктор Морозов.
Владислав Шленев из Самарской области - призер первенства Азии по пауэрлифтингу
Одним из самых первых вопросов, которые задали студенты, стал вопрос о месте и роли православия в нынешней России и в ее будущем.
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +10, +12°С.
12 октября в регионе местами дождь, до +13°С
Сборная Самарской области стала победителем и призером на личных пешеходных дистанциях.
Сборная региона успешно выступила на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму
Мошенники развели тольяттинца на 1,5 млн рублей, представившись сотрудниками мобильного оператора
Мошенники развели тольяттинца на 1,5 млн рублей, представившись сотрудниками мобильного оператора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.19
-0.22
EUR 94.05
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В перинатальном центре Улан-Удэ родилась девочка весом почти в 7 килограммов

11 октября 2025 20:34
197
Отмечается, что роды прошли благополучно благодаря слаженной работе высокопрофессиональной команды.

В перинатальном центре Улан-Удэ родилась девочка весом почти в 7 килограммов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице республиканского перинатального центра Эхын-Баяр «ВКонтакте», пишет "Газета.Ru".

Девочка весом 6700 граммов и ростом 66 сантиметров появилась на свет 11 октября.

«Настоящий богатырь среди малышек!» — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что роды прошли благополучно благодаря слаженной работе высокопрофессиональной команды. Врачи поздравили счастливую семью с рождением дочери и пожелали, чтобы она росла здоровой, счастливой и окруженной любовью.

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалист подчеркнул, что работа не должна приносить только удовольствие и вдохновение, там тоже могут быть конфликты и рутина.
10 октября 2025, 17:59
Практикующий психолог развеял миф об обязательном удовольствии от работы
Специалист подчеркнул, что работа не должна приносить только удовольствие и вдохновение, там тоже могут быть конфликты и рутина. Общество
378
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры.
10 октября 2025, 16:59
«Забота рядом»: врачи больницы им. Середавина проконсультировали более 100 пациентов Сызрани
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры. Здравоохранение
490
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.
10 октября 2025, 15:02
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи. Здравоохранение
461
В центре внимания
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
240
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
443
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
853
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
360
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
634
Весь список