В перинатальном центре Улан-Удэ родилась девочка весом почти в 7 килограммов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице республиканского перинатального центра Эхын-Баяр «ВКонтакте», пишет "Газета.Ru".

Девочка весом 6700 граммов и ростом 66 сантиметров появилась на свет 11 октября.

«Настоящий богатырь среди малышек!» — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что роды прошли благополучно благодаря слаженной работе высокопрофессиональной команды. Врачи поздравили счастливую семью с рождением дочери и пожелали, чтобы она росла здоровой, счастливой и окруженной любовью.