В парке Гагарина прошли региональные соревнования школьников «Школа безопасности – 2021»

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Участники соревновались на различных дистанциях: «Комбинированная пожарная эстафета», «Комплекс силовых упражнений», «Узлы», «Первая доврачебная помощь».

В состязаниях приняли участие 18 команд из разных городов и районов Самарской области.

Ребята демонстрировали свои умения в спасательном деле, навыки по выживанию в природной среде и оказанию первой помощи пострадавшим.

Все участники регионального мероприятия с пользой провели время. Встретили старых и находили новых друзей, обменялись опытом преодоления испытаний и выразили надежду на участие в соревнованиях в следующем году.

По итогам соревнований победителем стала команда Центра спортивного туризма «Барс – 1» из Сызрани, второе место заняла команда их товарищей «Барс – 2» и 3 место заняли участники команды военного патриотического клуба «Дельта» от средней школы села Подстепки Ставропольского района.

Фото пресс-служба облМЧС