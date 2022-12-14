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В парках Самары работают катки

14 декабря 2022 13:15
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В парках Самары работают катки

В Самаре ведется активная работа по заливке ледовых площадок. В этом году они по традиции появятся на дворовых территориях, около общеобразовательных учреждений и на общественных пространствах.
 
В парке Дружбы каток находится на центральной площади. Там установлен елочный комплекс со светодиодной иллюминацией.

В парке Гагарина по традиции залита ледовая аллея. Это самый большой парковый каток. 

В парке 50-летия Октября любителей зимнего активного отдыха ждут два катка: в хоккейной коробке и на прогулочной аллее.

Каток в Парке Победы расположится на месте колеса обозрения. В центре площадки - елочный комплекс, по периметру - световые опоры с цветной подсветкой.
 
На всех катках - музыкальное сопровождение, везде установлены пункты проката, теплые раздевалки, точки общественного питания. Ледовые площадки работают ежедневно с 10.00 до 22.00 с двумя техническим перерывами: 14:00 – 14:30, 18:00 – 18:30.

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