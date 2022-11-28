В парках Самары началось новогоднее декорирование

130

Сегодня доставили 5 сосен. Они предназначены для парка им. Щорса, сквера «Дубовая роща», парка им. Гагарина, а также для парков «Воронежские озера» и «Молодежный».



В текущем году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" было благоустроено 5 общественных пространств, в том числе преобразилась первая очередь парков "Молодежный" и "Воронежские озера".



Пока же работы продолжаются в части новогоднего декорирования, которое на территориях обслуживания МАУ «Парки Самары» должно завершиться в первой декаде декабря.



Специалисты напоминают о необходимости бережного отношения к элементам новогоднего декора. Парковые елочные комплексы до конца января будут радовать взоры горожан и гостей региональной столицы. К тому же сотрудники МАУ «Парки Самары» отмечают, что хвоя сосен, срубленных в такую погоду, как сегодня, как правило, не желтеет.

Фото: администрация Самары