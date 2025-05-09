В память о подвиге народа в Самаре состоялся военный парад и шествие «Бессмертного полка»

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В пятницу, 9 мая, во всех муниципальных образованиях Самарской области проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

В память о великом подвиге нашего народа, 80 лет назад победившего фашизм, в Самаре состоялась церемония возложения цветов к Вечному Огню горельефа «Скорбящей Матери-Родине», мемориалу «Куйбышевцы – Герои Советского Союза». В ней приняли участие члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, сенаторы РФ Марина Сидухина и Андрей Кислов, депутаты Государственной Думы РФ Владимир Гутенев и Леонид Симановский, губернатор Вячеслав Федорищев, члены областного Правительства, Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, руководители силовых структур, представители региональных управлений федеральных органов власти, Герои РФ и члены их семей.

Участники также почтили память погибших участников СВО. На памятной доске «Герои Российской Федерации» на площади Славы было увековечено имя уроженца Сызрани гвардии старшего лейтенанта Азиза Махсутовича Кудрякова, командира вертолета Ми-28, погибшего при выполнении боевой задачи в зоне проведения СВО. За мужество и героизм 5 февраля 2025 года ему было присвоено высшее звание. На церемонии присутствовала мама Героя Альфия Харисовна Суханова.

Центральным событием стал военный парад на площади Куйбышева с участием соединений 2-й Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, ветеранов СВО, юнармейцев, представителей военно-патриотических клубов. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны. Перед началом парада губернатор Вячеслав Федорищев поприветствовал их и пообщался с ними.

Командовал парадом исполняющий обязанности начальника штаба Второй гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа гвардии полковник Тлек Рахимов.

Военнослужащие Пятнадцатой отдельной мотострелковой бригады и 313-го отдельного радиотехнического полка особого назначения, участники СВО, в составе знаменной группы вынесли Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы - официальную копию боевого полотнища 150-й стрелковой ордена Кутузова Идрицкой дивизии 79-го корпуса Третьей ударной армии первого белорусского фронта, водруженного над Рейхстагом.

К участникам парада и зрителям обратился губернатор Вячеслав Федорищев. Он подчеркнул символичность праздника в этом году. «День Победы стал символом стойкости и мужества, патриотизма и доблести, проявленных нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Этот бессмертный подвиг и сегодня поражает своим величием.

В память о Великой Победе 2025 год наш Президент Владимир Владимирович Путин объявил Годом защитника Отечества, - сказал глава региона. - Беспримерный героизм на фронте и самоотверженный труд в тылу обеспечили неминуемое поражение сильного, коварного врага. Завещанный старшим поколением победный дух и сегодня живет в наших сердцах. От понимания значимости Великой Победы рождается сопричастность судьбе Отечества, готовность всеми силами защищать его. Защищать так, как в наши дни это делают внуки и правнуки солдат-победителей – участники специальной военной операции».

С праздником Великой Победы поздравил принимающий парад исполняющий обязанности Командующего Второй гвардейской общевойсковой армии по военно-политической работе гвардии полковник Александр Липатов.

После исполнения гимна России началось торжественное прохождение 30 парадных расчетов. По площади прошли подразделение девушек–барабанщиц Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний, барабанщики Самарского кадетского корпуса МВД России.

Историческую часть парада открыли знаменные группы со штандартами десяти фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны. За ними в форме военных лет прошли пехотинцы, летчики, моряки.

Также были представлены парадные расчеты Пятнадцатой отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова миротворческой бригады, ордена Кутузова Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков, сводный женский парадный расчет Второй гвардейской общевойсковой армии, расчеты Главного управления МЧС России по Самарской области, Волжского Спасательного Центра МЧС России, Управления федеральной службы исполнения наказаний, Самарского юридического института ФСИН, Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области, Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области, военного учебного центра имени Губанова при Самарском университете имени академика С.П. Королева, военного учебного центра при Самарском государственном техническом университете, казачья сотня Самарского государственного технического университета, входящего в Ассоциацию казачьих вузов России, расчеты Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Самарского кадетского корпуса МВД России, юнармейского движения региона, кадетских корпусов, военно-патриотических клубов региона.

Прохождение военной техники (более 40 единиц) началось с появления на площади легендарного танка Т-34 — боевой машины образца 1941 года, самого известного советского танка, одного из героических символов Второй мировой войны. За ним проследовала колонна боевой техники, находящейся на вооружении войск Центрального военного округа, в том числе эксклюзивные образцы пикапов УАЗ «Патриот», бронетранспортеры БТР-82АМ с противодроновыми установками, гаубицы Д-30, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», санитарные бронеавтомобили «Линза», бронеавтомобили «Чекан», модернизированная техника связи, автомобили АРС и ОПК. Впервые на параде в Самаре - четыре бронемашины пехоты БМП-3.

В числе техники военных лет, восстановленной усилиями энтузиастов военно-патриотических клубов, были представлены мотоциклы марки К-750 и М-72 с пулеметами Дегтярева-Шпагина, боевые автомобили Додж с пулеметом «Максим», зенитная установка ЗУ-23, автомобили Виллис, Форд, ГАЗ 67Б с легендарными пушками «сорокапятками», редчайшие экземпляры Самарского музея внедорожных машин - легковая машина ГАЗ М1, которая принадлежала маршалу Жукову, и другая техника.

Парад сопровождал Сводный военный оркестр Самарского гарнизона.

Зрителями парада на пл. Куйбышева в Самаре стали более 23 тысяч человек. Военный парад также транслировался в прямом эфире региональных телеканалов, на официальных страницах их социальных сетей.

Состоялось прямое включение с Красной площади в Москве. «Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество. И завещали нам защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности, - отметил в своем выступлении Президент России Владимир Путин. - Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решимостью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу».

После двухлетнего перерыва Всероссийская акция «Бессмертный полк» вновь стала очной: более 10 тысяч самарцев почтили память своих родных — участников Великой Отечественной войны, пройдя по площади Куйбышева с их портретами.

Куйбышев тогда стал запасной столицей страны, 500 тысяч жителей области ушли на фронт. 232 воина нашей области стали Героями Советского Союза, 35 человек – полными кавалерами ордена Славы, 312 - Героями Социалистического Труда. 5000 работников промышленности, транспорта и сельского хозяйства награждены орденами и медалями СССР. Более 240 000 жителей области удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». За значительный вклад жителей городов Самарской области в достижение Победы Указом Президента Самаре и Сызрани присвоено Почетное звание «Город трудовой доблести».

Вместе с жителями города в колонне «Бессмертного полка» прошел и глава региона.

После военного парада праздничные мероприятия будут проходить во всех районах Самары и области. В 17.00 на площади Куйбышева состоится большой концерт, в котором примут участие Сергей Войтенко, Лариса Долина, группа «Чайф», будет представлено масштабное тематическое театрализованное действие «Во имя победы!», в котором примут участие свыше четырехсот артистов Самарской области. В 22.00 праздничный салют будет произведен на площади Куйбышева и над акваторией Волги.

Фото Ивана Макеева