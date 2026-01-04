В ОП призвали увеличить лимит на подарки учителям до 10 тысяч рублей

Максимальная стоимость подарка для учителей и врачей должна быть не менее 10 тыс. рублей, а не 3 тыс. рублей, как сейчас. Такое мнение выразил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

По его словам, например, в Москве стоимость большой коробки хороших конфет, букета цветов в качестве подарка как раз и будет порядка 10 тыс. рублей. "Главное - это мотив, цель. Если это 1 сентября, День учителя, Новый год или другие праздники, то дарят подарки учителям, врачам - это наше выражение благодарности людям, которые учат и лечат наших детей и нас", - сказал Гриб.

Он отметил, что в первую очередь необходимо определять не цену, а суть и мотивацию подарка.

Как ранее сообщил ТАСС заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко, сейчас подарок учителю не должен стоить больше 3 тыс. рублей, иначе по закону он может расцениваться как взятка.

Фото: freepik.com