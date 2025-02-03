В Октябрьском районе Самары прошел волонтерский молодежный бал «В вихре любимых вальсов…»

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В Октябрьском районе прошел XXI районный волонтерский молодежный бал «В вихре любимых вальсов…», посвященный Российскому студенчеству и учащейся молодежи. В этом году в мероприятии приняли участие порядка 200 школьников и студентов средне-специальных и высших образовательных учреждений. Организаторами мероприятия выступили администрация Октябрьского района, районная инновационная волонтерское объединение «Школа-центр лидеров социума» и школа №12.



«Бал стал ярким событием, подарив всем незабываемые моменты и возможность молодежи продемонстрировать свои таланты. На самом деле, непосредственно бал – это кульминация масштабной к нему подготовки. Молодые люди узнали историю, традиции его проведения, приобщились к культуре классического танца, нашему историческому и духовному наследию. С каждым годом число участников мероприятия растет, а значит растет интерес нашей молодежи к истории государства», - отметил глава Октябрьского района Сергей Радько.



Волонтеры «Школы-центра лидеров социума» талантливы не только на сцене или в творчестве. Самарские добровольцы принимают активное участие в формировании и отправке гуманитарных грузов на СВО, в экологических и других социально-значимых мероприятиях и проектах Октябрьского района и Самары.



«Я состою в волонтерском центре уже 3 года, а в качестве участницы бала впервые. Я нашла себя в волонтерской деятельности – мне нравится помогать людям, городу, быть наставником в различных творческих мероприятиях социальной направленности. Учебу и волонтерство очень сложно сочетать, но это того стоит, - прокомментировала студентка 2 курса Поволжского государственного колледжа Вероника Адонина. - Меня переполняют эмоции, приятные ощущения во время танца, будто я знатная дама на балу. Вообще я давно занимаюсь танцами, всегда интересуюсь историей возникновения того или иного танцевального направления. Бальная культура особая, ведь помимо техники танца, участникам необходимо владеть ещё и знаниями этикета тех времен».



На XXI бальной ассамблее выступили лучшие творческие коллективы района: танцевальные коллективы «Самарка», «Дебют», «Улыбка», «Эквилибриум», а также вокальные - «Акцент» и «Премьера».

Фото: администрация Самары