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В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы

13 октября 2022 13:05
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В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы

В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика, требующая отключения теле- и радиопередающего оборудования.

По информации самарского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов и проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.

17 октября 2022 года планируются кратковременные отключения:

- цифрового эфирного телевидения с 03:00 час. до 12:00 час. местного времени на РТС Самара, Жигулевск (Тольятти), Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица; 

- радиоканала «Радио России» с 03:00 час. до 12:00 час. местного времени на РТС Самара, с 06:00 час. до 12:00 час. местного времени на РТС Жигулевск, Сергиевск, Сызрань, Большая Глушица.

- радиоканала «Маяк» с 03:00 час. до 12:00 час. местного времени на РТС Самара, с 06:00 час. до 12:00 час. местного времени на РТС Жигулевск, Сызрань;

- радиоканала «Вести ФМ» с 03:00 час. до 17:00 час. местного времени на РТС Самара, с 03:00 час. до 12:00 час. местного времени на РТС Жигулевск, Сызрань; 

- «Самарского Губернского Телевидения» (ТК «Губерния») и «Самарского Губернского Радио» (радиоканала «Губерния») с 09:00 часов до 17:00 часов местного времени на всех объектах вещания Самарской области в связи с профилактикой на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС). 

17 и 19 октября профилактические работы так же пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.

График профилактических работ (по мск.времени)  на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области публикуется на сайте РТРС (смотрицифру.рф) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» https://samara.rtrs.ru/tv/breaks/ и в «Кабинете телезрителя», а также во вкладке «Вещание» в бесплатном мобильном приложении «Телегид». 

Информацию о профилактических работах можно узнать по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

Фото: pxhere.com

Теги: В центре внимания

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