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В общественном транспорте Самары необходимо пользоваться масками от начала и до конца поездки
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В общественном транспорте Самары необходимо пользоваться масками от начала и до конца поездки

27 сентября 2021 18:46
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За отсутствие маски во время рейса можно угодить под административный протокол.

На фоне усиления ограничительных мер в целях снижения заболеваемости коронавирусом в регионе применение простых, но эффективных методов профилактики остается в числе приоритетных задач. В частности, минимизации рисков способствует ношение маски в людных местах. Так, в общественном транспорте Самары это требование реализуется с прошлого года, при этом еще в сентябре-2020 правила ужесточились: за отсутствие маски во время рейса, если нарушение не устранено на месте после замечаний проверяющих, можно угодить под административный протокол. Сумма штрафа, который по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ может составлять до 30 тысяч рублей, назначается судом. Кроме того, весь персонал перевозчиков постоянно проходит инструктажи – транспортное средство не должно отъезжать от остановки до тех пор, пока в салоне абсолютно все не будут в средствах защиты органов дыхания. «Антимасочников» просят покинуть транспортные средства.

Согласно решению, принятому на заседании оперативного штаба, контроль за соблюдением действующих ограничений усилен. Еженедельно проводится до 80 проверок, которыми охватывают все виды общественного транспорта. 

С осени прошлого года на «антимасочников» оформлено более 500 протоколов, в том числе в текущем году – около 360.

Рейды организуются в течение всего дня, при этом наибольшее количество бригад выходит на маршруты в периоды максимального пассажиропотока – в утренние и вечерние часы пик. В промежутках между проверками следить за дисциплиной поручено кондукторам и водителям, которые, в свою очередь, также подлежат наказанию в случае нарушения требования носить маску на протяжении всего рейса. Привлечение к дисциплинарной ответственности, лишение премиальной части месячного заработка стало постоянной практикой в предприятиях, осуществляющих перевозки. Поводом для проведения служебной проверки может послужить даже информация о том, что сотрудник спустил маску на подбородок.

Маски – не единственное средство профилактики на транспорте. Подвижной состав проходит подготовку перед выездом на маршрут. Мойка и дезинфекция организованы в круглосуточном режиме, а в течение смены на кольцевых станциях, разворотных площадках и в депо все контактные поверхности протираются дополнительно. 

Кроме того, транспорт готовят к холодам, чтобы при понижении температуры запустить отопительные системы и тем самым не допустить, чтобы температурный дискомфорт усугубил ситуацию с заболеваемостью. Так, в автобусах в утренние и вечерние часы, когда за бортом гораздо прохладнее, чем днем, водителям рекомендуется включать печки.

Продолжается вакцинация против коронавируса. Противоковидные прививки получили до 90% сотрудников предприятий транспортной отрасли. Наращиваются и темпы вакцинации против гриппа – в регион поступают сотни тысяч доз вакцин. Чаще всего перевозчики самостоятельно на своих территориях организуют прививочные кабинеты, чтобы процедура прошла быстро и без отрыва от производства. Перед этим ведется терапевтический прием.

Наличие прививки не считается поводом для отказа от маски во время поездки. Надеть средство защиты нужно перед входом в салон общественного транспорта.

 

Фото:   администрация Самары

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