В Общественной палате предложили вернуться к советской системе продажи крепкого алкоголя

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В Общественной палате (ОП РФ) предложили вернуться к советской системе продажи крепкого алкоголя с 11:00 до 19:00.

Предполагается, что ограничения будут распространяться на будние, выходные и праздничные дни. Исключение будет сделано организациям общественного питания – кафе и ресторанам. С инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, сообщает ТАСС.

В настоящее время розничная продажа алкоголя запрещена на федеральном уровне с 23:00 до 08:00. Однако регионы могут устанавливать собственные ограничения, в том числе вводить полный запрет, за исключением мест общественного питания. В частности, с марта текущего года в Вологодской области в будние дни продажа алкоголя разрешена только с 12:00 до 14:00.

По мнению Рыбальченко, действующие ограничения стоит ужесточить. Он напомнил, что во время антиалкогольной кампании в 1980-х время продажи спиртного было сокращено до 14:00 – 19:00.

Предложенные нововведения направлены на увеличение продолжительности жизни и снижение сверхсмертности в России, пишет Смотрим.