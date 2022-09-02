В образовательных учреждениях УФСИН СО начался новый учебный год

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Зачастую в исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы по решению судов попадают люди, не имеющие даже среднего образования. Поэтому для них организована учеба в общеобразовательных школах, которых в Самарской области насчитывается двенадцать.

В 2022 учебном году в школу пошли 1100 осужденных. Знания по общеобразовательным предметам им будет давать 71 педагог.

С началом занятий осужденных и их наставников поздравил врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко. Он отметил, что учеба в школах для осужденных – это один из важнейших путей исправления, а в дальнейшем и социальной реабилитации.

Уголовно исполнительная система помнит немало фактов, когда осужденные, получив среднее образование, осваивали сложные специальности в колледжах, а некоторые даже в ВУЗах, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области