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В образовательном учреждении №117 ФСИН России состоялся выпуск специалистов из числа осужденных. Всего свидетельства об окончании ведомственного профтехучилища получило 803 человека.



В этом учебном заведении осужденные обучаются 31-ой специальности. Среди них есть профессии дефицитные на рынке труда Самарской области. К примеру, востребованы слесари по ремонту и обслуживанию автомобилей, операторы швейного оборудования, повара, парикмахеры.



– Получение осужденными специальностей, – сказал начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, – позволяет полнее задействовать производственные мощности исправительных учреждений и увеличить выпуск народнохозяйственных товаров. С другой стороны, осужденные со специальностями, после отбытия наказания, быстрее реабилитируются и находят достойное место в жизни на свободе, сообщает пресс-служба уФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО