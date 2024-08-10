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9 августа по инициативе партпроекта ЕДИНАЯ РОССИЯ «Историческая память» в обращение вышли шесть новых почтовых марок, посвящённых городам трудовой доблести: Вологде, Дзержинску, Костроме, Подольску, Улан-Удэ и Чите, сообщается в группе ВК депутата Александра Хинштейна.



На каждой марке изображён расположенный в городе памятник, увековечивающий подвиг тружеников тыла и их вклад в Победу.



Дополнительно к выпуску марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения. Во всех шести городах «ЕР» совместно с РусМарка провела сегодня торжественные церемонии их гашения.



Марки в честь городов трудовой доблести, начали выходить по инициативе «Исторической памяти», начиная с 2021 года. Тем самым мы отдаём дань памяти доблестным труженикам тыла, без которых не было бы Победы.



На сегодняшний день в обращение в общей сложности уже вышло 22 таких марки. Эта работа будет продолжена.

