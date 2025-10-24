Я нашел ошибку
Самарская область проведет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» для участников СВО
Самарская область проведет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» для участников СВО
На площадке технопарка «Жигулёвская долина» прошел традиционный День инноватора
На площадке технопарка «Жигулёвская долина» прошел традиционный День инноватора
В областной научной библиотеке пройдёт арт-лекция о театральной жизни запасной столицы
В областной научной библиотеке пройдёт арт-лекция о театральной жизни запасной столицы
В России стартовал конкурс для иностранных студентов «WOW! RUSSIA»
В России стартовал конкурс для иностранных студентов «WOW! RUSSIA»
Реестр семейных предприятий начали создавать в Самарской области
Реестр семейных предприятий начали создавать в Самарской области
Прогноз погоды в Самаре на выходные 25-26 октября: аналитика Яндекс Погоды
Прогноз погоды в Самаре на выходные 25-26 октября: аналитика Яндекс Погоды
Более 500 советников по воспитанию Самарской области прошли обучение в рамках проекта Знание.Государство
Более 500 советников по воспитанию Самарской области прошли обучение в рамках проекта Знание.Государство
В Самаре спрос на студии в новостройках за год вырос на 56%
В Самаре спрос на студии в новостройках за год вырос на 56%
В областной научной библиотеке пройдёт арт-лекция о театральной жизни запасной столицы

24 октября 2025 22:54
129
В областной научной библиотеке пройдёт арт-лекция о театральной жизни запасной столицы

28 октября в 13:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую просветительскую встречу, посвящённую театральной жизни Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Гостей библиотеки ожидает увлекательный рассказ о людях, служивших искусству в самое тяжёлое для страны время.

Старинное утверждение о том, что музы замолкают тогда, когда начинают говорить пушки, в годы Великой Отечественной войны было опровергнуто многократно – и в тылу, и на фронте. Свет искусства не просто продолжил сиять – для миллионов людей он стал настоящим символом надежды, что давала силы продолжать борьбу до победного конца. Так было и с нашим городом, пережившим новый расцвет культуры, став на короткое время запасной столицей СССР.

Театральная жизнь Куйбышева, несмотря на тяготы военного лихолетья, выдалась необыкновенно яркой и богатой на события. В театральных пространствах показывали новые спектакли, в госпиталях выступали концертные бригады, на производствах регулярно проходили творческие вечера. Центром культурной жизни города стало Куйбышевское отделение Всероссийского театрального общества, собравшее вокруг себя не только артистов, но и эвакуированных в город писателей, музыкантов, композиторов. Куйбышев успел побывать и местом временного расположения труппы Большого театра, с восторгом встреченной местными жителями. Об этих и многих других интересных сюжетах истории того далёкого времени расскажет театральный критик Татьяна Валентиновна Журчева – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета им. С.П. Королёва, эксперт театральной премии «Золотая маска».

Предстоящая лекция состоится в рамках культурно-просветительского цикла «Арт-запасы. Искусство запасной столицы: музыка, живопись, театр», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основу цикла составляет одноименная книжная выставка в отделе искусств, посетить которую гости библиотеки могут до конца 2025 года.

28 октября в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

Справки по тел.: 8(846)335-68-73 (отдел искусств)

12+

