В областной научной библиотеке пройдёт арт-лекция о театральной жизни запасной столицы

28 октября в 13:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую просветительскую встречу, посвящённую театральной жизни Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Гостей библиотеки ожидает увлекательный рассказ о людях, служивших искусству в самое тяжёлое для страны время.

Старинное утверждение о том, что музы замолкают тогда, когда начинают говорить пушки, в годы Великой Отечественной войны было опровергнуто многократно – и в тылу, и на фронте. Свет искусства не просто продолжил сиять – для миллионов людей он стал настоящим символом надежды, что давала силы продолжать борьбу до победного конца. Так было и с нашим городом, пережившим новый расцвет культуры, став на короткое время запасной столицей СССР.

Театральная жизнь Куйбышева, несмотря на тяготы военного лихолетья, выдалась необыкновенно яркой и богатой на события. В театральных пространствах показывали новые спектакли, в госпиталях выступали концертные бригады, на производствах регулярно проходили творческие вечера. Центром культурной жизни города стало Куйбышевское отделение Всероссийского театрального общества, собравшее вокруг себя не только артистов, но и эвакуированных в город писателей, музыкантов, композиторов. Куйбышев успел побывать и местом временного расположения труппы Большого театра, с восторгом встреченной местными жителями. Об этих и многих других интересных сюжетах истории того далёкого времени расскажет театральный критик Татьяна Валентиновна Журчева – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета им. С.П. Королёва, эксперт театральной премии «Золотая маска».

Предстоящая лекция состоится в рамках культурно-просветительского цикла «Арт-запасы. Искусство запасной столицы: музыка, живопись, театр», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основу цикла составляет одноименная книжная выставка в отделе искусств, посетить которую гости библиотеки могут до конца 2025 года.

28 октября в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

Справки по тел.: 8(846)335-68-73 (отдел искусств)

12+