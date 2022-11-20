В ноябре россияне стали чаще покупать елочные украшения

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К середине месяца число таких заказов выросло в 3,3 раза по сравнению с октябрем. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет», поступившие в редакцию «Известий» 18 ноября. К концу ноября россияне купят в 22 раза больше новогодних украшений, чем в октябре. А в декабре спрос может вырасти еще на 600%.

Выяснилось также, что из елочных украшений чаще всего покупают шары. При этом самый популярный у россиян цвет — белый. В два раза реже выбирают синие украшения, а закрывает тройку лидеров серебристый цвет.