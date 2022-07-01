В Нововоронеже появился новый монумент, посвященный девушке Аленке

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В Нововоронеже, где в конце 2020 года установили, а затем демонтировали памятник Аленке, появился новый монумент, посвященный девушке, передает РБК. Об этом сообщила в Telegram-канале Нововоронежская АЭС, которая является градообразующим предприятием.



«Сегодня во время первого городского фольклорного праздника «Истоки» открылся арт-объект «Аленка», — сообщила АЭС. РБК направил запрос в администрацию Нововоронежа.



В декабре 2020 года в Нововоронеже появился другой памятник Аленке. Его открытие приурочили к 250-летию села Новая Аленовка. Согласно местной легенде, 250 лет назад некая девушка Аленка искала земли для переселения. Она нашла место на берегу ручья, и там в итоге основали село. Однако внешний вид арт-объекта вызвал резонанс и широкое обсуждение в социальных сетях. Уже спустя три дня монумент демонтировали.



В администрации города говорили, что стоимость первого монумента составила около 1 млн руб., но финансирование велось не из бюджета. Тогда власти пообещали, что Аленке установят новый памятник в бронзе, единственное требование — чтобы изображение девушки было «красивым и миловидным». В администрации также рассказывали, что инициативу установить новый арт-объект выдвинул московский предприниматель, он заявил и о готовности профинансировать мероприятие.



В феврале прошлого года демонтированный монумент продали на аукционе за 2,6 млн руб. Его купил девелопер из Воронежа Евгений Хамин. В пресс-службе его группы компаний тогда пояснили, что работают над созданием города-спутника «Солнечный» и объект поставят в парке скульптур на его территории.



Фото: nvnpp_official / Telegram/РБК