​​​​​​​Российское общество «Знание» представило проект «Возвращение» — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО.
В новом цикле фильмов Общества «Знание» рассказали историю ветерана Константина Яшина - гендиректора НПЦ БАС «Самара»
На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании.
Более 500 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС
Работы для участия в следующем этапе конкурса направлены в УТ МВД России по ПФО.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»
В номинации «Второй старт».
Сегодня в Самаре стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.
Личным примером: ветераны СВО присоединились к осенней прививочной кампании против гриппа в Самаре 
Участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали более 720 тысяч человек.
Завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» 
Работы запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на неделю
От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия!
75 лет легенде самарского футбола Валерьяну Панфилову
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В новом цикле фильмов Общества «Знание» рассказали историю ветерана Константина Яшина - гендиректора НПЦ БАС «Самара»

3 октября 2025 16:49
40
​​​​​​​Российское общество «Знание» представило проект «Возвращение» — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО.

Российское общество «Знание» представило проект «Возвращение» — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО, возвращающихся к мирной жизни. Героем одного из таких фильмов стал уроженец Оренбургской области генеральный директор НПЦ БАС «Самара», ветеран СВО, отец пятерых детей Константин Яшин.

Это не хроника боевых действий, а честный, человеческий рассказ о жизни после фронта. О том, как человек с опытом войны заново открывает для себя мир — с его простыми радостями, сложностями, вызовами и возможностями.

Каждый выпуск — это история одного героя, рассказ о том, как он возвращается в родной город или осваивается в новом, устраивается на работу, получает образование, строит отношения с близкими, становится частью коллектива, начинает помогать другим.

Это истории о внутренней силе, переосмыслении, терпении и созидании. О том, как человек с опытом войны может быть не только защитником, но и наставником, сотрудником, волонтёром, предпринимателем, отцом.

Зрители могут познакомиться с тем, как герои находят применение своим навыкам в крупных компаниях, в проектах по работе с молодёжью, в бизнесе или на гражданской службе. Важно не только показать путь адаптации, но и разрушить стереотипы: ветераны — не изолированные фигуры, а полноценные и важные участники современного общества.

В настоящее время семья Константина Яшина живет в Тольятти. Финалист президентской программы «Время героев» возглавил крупный научно-производственный центр. НПЦ БАС «Самара» является инфраструктурной площадкой общего пользования для резидентов-инноваторов. Ее учредителями являются компания «Транспорт будущего», правительство Самарской области, фонд Национальной технологической инициативы, технопарк «Жигулевская долина». Ранее Константин Яшин был награжден почетным знаком «Золотая молодежь Оренбуржья».

Цикл входит в просветительскую программу проекта Знание.Герои и направлен на формирование зрелого отношения к подвигу и миру после подвига.
Фильм о герое первого выпуска можно посмотреть на площадке официального паблика Российского общества «Знание».

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

 

 

Фото: пресс-служба российского общества Знание

Теги: Самара

