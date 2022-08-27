В Новокуйбышевске сотрудники Госавтоинспекции проводят масштабные профилактические мероприятия

132

В Новокуйбышевске проводятся масштабные профилактические мероприятия по выявлению и пресечению грубых нарушений Правил дорожного движения и предупреждения ДТП.

Мероприятие проводится под руководством заместителя начальника полиции Новокуйбышевска подполковника полиции Алексея Сенина и начальника ОГИБДД Новокуйбышевска майора полиции Ильдара Бахитова.

Сегодня задействовано максимальное количество сотрудников полиции, сотрудников технического контроля, УУП, отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков, оперуполномоченных уголовного розыска О МВД Новокуйбышевска, областного Управления ГИБДД, средств массовой информации.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции ориентировано на водителей, осуществляющих выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения (наркотического, токсического, алкогольного), при наличии технических неисправностей и внесённых изменениях в конструкцию ТС, а также выявление иных административных правонарушений.

Госавтоинспекция города Новокуйбышевска призывает с пониманием относиться к проводимым профилактическим и рейдовым мероприятиям, которые направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

Фото: ГУ МВД СО