В Новокуйбышевске создадут мурал «Хлеб и сталь Победы»

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В августе 2025 года в Кирове подведут итоги VI фестиваля уличного искусства «ФормАРТ», посвященного Году защитника Отечества. Самарская область установила рекорд по числу участников — на конкурс подано 75 заявок от местных художников. Лучшей работой региона признан проект Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы», который уже в июле будет реализован в виде мурала в Новокуйбышевске. Произведение посвящено трудовому подвигу тыла в годы Великой Отечественной войны.

«75 заявок от самарских художников на «ФормАРТ» — это показатель активной творческой жизни региона. Мы видим, как молодые авторы через искусство осмысляют героическое прошлое и настоящее нашей страны. Особенно ценно, что многие работы посвящены трудовому подвигу куйбышевцев в годы войны — это показывает глубокую связь поколений. Для Самарской области крайне важно активно участвовать в таких значимых проектах Приволжского федерального округа. «ФормАРТ» — это не просто фестиваль, а возможность для наших талантливых художников заявить о себе, внести вклад в формирование современной городской среды и сохранение исторической памяти», — отметил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

Ключевая тематика фестиваля этого года тесно связана с Годом защитника Отечества в России. Художникам были предложены следующие направления для творчества: «Образ Победы», «Герои нашего времени», «Героическое прошлое в искусстве» и «Поколение победителей». По результатам оценки работ лучшей от Самарской области признана композиция Кирилла Зырянова под названием «Хлеб и сталь Победы». Автор поделился глубоким смыслом своей работы.

«Этот мурал — дань памяти и уважения людям, чей труд стал основой Великой Победы. Название «Хлеб и сталь Победы» символизирует не только вклад фронта, но и ту огромную работу, которая велась в тылу: на полях, заводах, железных дорогах. Хлеб — это жизнь, это ежедневный подвиг женщин, стариков и детей, которые в годы войны работали на износ, чтобы прокормить страну и армию. Сталь — это символ индустриального могущества, железных дорог, заводов, без которых невозможно было бы обеспечить фронт всем необходимым. Новокуйбышевск — город с особой историей. Здесь, на берегах Волги, выросли заводы и поселения, которые стали частью большого промышленного сердца страны. В годы войны и после неё сюда приезжали люди со всей страны, чтобы строить новую жизнь, поднимать экономику, работать на благо Родины. Этот мурал является напоминанием о том, что Победа ковалась не только на передовой, но и здесь, в глубинке, где каждый день был подвигом», — подчеркнул уличный художник, тату мастер и художник живописец из города Самары Кирилл Зыряно.

Отрисовка художественной работы пройдёт с июня по июль 2025 года на одном из городских объектов, а его автор получит шанс побороться за победу в окружном финале через народное голосование на сайте formartpfo.ru. За процессом создания работы можно следить на сайте проекта.

Имена победителей объявят на торжественной церемонии подведения итогов, которая пройдёт в августе 2025 года в Кирове. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего творческого развития.