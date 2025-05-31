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В Новокуйбышевске прошло мероприятие «Один день с инспектором ПДН»

31 мая 2025 12:59
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В Новокуйбышевске прошло мероприятие «Один день с инспектором ПДН»

Сотрудники рассказали, как проходят трудовые будни инспектора по делам несовершеннолетних в Новокуйбышевске.

В Новокуйбышевске на каждого инспектора приходится в среднем около 3,5 тысячи детей и подростков, проживающих на участке. Сплоченной команде инспекторов по делам несовершеннолетних приходится работать с утра и до позднего вечера. Провести рабочий день с инспектором ПДН и детально изучить работу сотрудника решила член Общественного Совета при отделе МВД России по г. Новокуйбышевску Юлия Федяева.

Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Новокуйбышевску майор полиции Анастасия Морозова, отметила, что главными задачами службы является профилактическая работа с несовершеннолетними с целью предупреждения совершения ими преступлений, защита прав и интересов детей, а также работа с законными представителями подростков.
             Работа инспекторов по делам несовершеннолетних, это не просто служба, это призвание. Инспектор ПДН должен иметь определенный характер, быть чутким и доброжелательным по отношению к своим подопечным, уметь подобрать нужные слова и особый подход.

Трудовые будни инспектора включают в себя работу с документацией, выезды на административный участок по выявлению неблагополучных семей, места досуга «трудных» подростков и проведение профилактических мероприятий, бесед в учебных организациях Новокуйбышевска.

Неотъемлемую часть в работе сотрудника отделения по делам несовершеннолетних занимает общение с трудными подростками и родителями, состоящих на профилактическом учете. Как отмечают инспекторы ПДН, в семьи группы риска, которые требуют постоянного контроля, выезд осуществляется каждую неделю. Только за этот год проведено 35 профилактических рейдов, в результате которых выявлено 14 подростков, совершивших правонарушения, в отношении 69 законных представителей собран административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

После ознакомления с результатом работы общественник вместе со старшим инспектором ПДН и начальником Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску приняла участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних. На комиссии рассмотрены дела по административным правонарушениям, связанным с несовершеннолетними детьми и их родителями. С приглашенными правонарушителями проведены профилактические беседы.

В завершение мероприятия представитель Общественного совета поделилась впечатлением: «Для сотрудника ПДН главными задачами являются защита прав и свобод несовершеннолетних, оказание психологической помощи в преодолении сложной ситуации от приложенных усилий которых, во многом зависят судьбы конкретных детей, их будущее».

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