В Новокуйбышевске продолжаются соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Новокуйбышевске, на стадионе «Нефтяник», продолжаются соревнования по пожарно-спасательному спорту среди сборных команд главных управлений МЧС России по субъектам Приволжского федерального округа. Сегодня были подведены итоги третьего дня состязаний.
Соревнования проходят в напряжённой и динамичной борьбе. Участники демонстрируют не только высокий уровень профессиональной подготовки, но и силу воли, выносливость, командный дух и отличную физическую форму. Каждый этап требует от спортсменов максимальной концентрации и отточенных действий, ведь на кону — престиж и честь региона.
По итогам третьего дня определились победители в ряде дисциплин:
Двоеборье (женщины, 19 лет и старше):
1 место — Юдина Анна Александровна (Саратовская область)
2 место — Ценова Олеся Дмитриевна (Республика Башкортостан)
3 место — Хворысткина Арина Павловна (Республика Мордовия)
Пожарная эстафета (мужчины, 19 лет и старше):
1 место — Ульяновская область:
Галиев Айрат Илькенович, Горланов Никита Сергеевич, Гребенщиков Дмитрий Сергеевич, Тараканов Даниил Константинович
2 место — Республика Татарстан:
Коровин Эдуард Андреевич, Евдокимов Кирилл Александрович, Язов Николай Иванович, Кузнецов Евгений Викторович
3 место — Республика Башкортостан:
Мухаметов Марсель Зайнулович, Луценко Максим Викторович, Агишев Руслан Саматович, Адаев Сергей Константинович
Пожарная эстафета (девушки):
1 место — Республика Башкортостан:
Тягушева Александра Эдуардовна, Закирзянова Самира Наильевна, Бикмурзина Дарья Владимировна, Булыгина Валерия Сергеевна
2 место — Республика Татарстан:
Музипова Сабира Руслановна, Токарева Эстелла Евгеньевна, Шайхутдинова Айзиля Маратовна, Стерликова Вероника Борисовна
3 место — Пермский край:
Батова Дарья Александровна, Суворова Татьяна Александровна, Зямина Валерия Константиновна, Овчинникова Анна Васильевна
Пожарная эстафета (юноши):
1 место — Пермский край:
Чащухин Арсений Анатольевич, Овчинников Валерий Юрьевич, Осипов Матвей Алексеевич, Волков Владимир Андреевич
2 место — Нижегородская область:
Тютин Данил Константинович, Гаврилин Андрей Александрович, Болотников Владимир Александрович, Бочкарев Михаил Александрович
3 место — Республика Татарстан:
Шайхетдинов Инсаф Ирекович, Евдокимов Ильдар Маратович, Хафизов Эмиль Маратович, Гатауллин Азат Жаудатович
Соревнования продолжаются, впереди ещё несколько захватывающих этапов, которые обязательно порадуют зрителей новыми рекордами и напряжённой борьбой. Пожарно-спасательный спорт не только укрепляет физическую подготовку сотрудников МЧС России, но и воспитывает ответственность, выдержку и стремление к совершенству, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.
Фото: ГУ МЧС СО