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В Новокуйбышевске продолжаются соревнования по пожарно-спасательному спорту

4 июля 2025 14:19
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Сегодня были подведены итоги третьего дня состязаний.

В Новокуйбышевске, на стадионе «Нефтяник», продолжаются соревнования по пожарно-спасательному спорту среди сборных команд главных управлений МЧС России по субъектам Приволжского федерального округа. Сегодня были подведены итоги третьего дня состязаний.

Соревнования проходят в напряжённой и динамичной борьбе. Участники демонстрируют не только высокий уровень профессиональной подготовки, но и силу воли, выносливость, командный дух и отличную физическую форму. Каждый этап требует от спортсменов максимальной концентрации и отточенных действий, ведь на кону — престиж и честь региона.

По итогам третьего дня определились победители в ряде дисциплин:

Двоеборье (женщины, 19 лет и старше):

1 место — Юдина Анна Александровна (Саратовская область)

2 место — Ценова Олеся Дмитриевна (Республика Башкортостан)

3 место — Хворысткина Арина Павловна (Республика Мордовия)

Пожарная эстафета (мужчины, 19 лет и старше):

1 место — Ульяновская область:

Галиев Айрат Илькенович, Горланов Никита Сергеевич, Гребенщиков Дмитрий Сергеевич, Тараканов Даниил Константинович

2 место — Республика Татарстан:

Коровин Эдуард Андреевич, Евдокимов Кирилл Александрович, Язов Николай Иванович, Кузнецов Евгений Викторович

3 место — Республика Башкортостан:

Мухаметов Марсель Зайнулович, Луценко Максим Викторович, Агишев Руслан Саматович, Адаев Сергей Константинович

Пожарная эстафета (девушки):

1 место — Республика Башкортостан:

Тягушева Александра Эдуардовна, Закирзянова Самира Наильевна, Бикмурзина Дарья Владимировна, Булыгина Валерия Сергеевна

2 место — Республика Татарстан:

Музипова Сабира Руслановна, Токарева Эстелла Евгеньевна, Шайхутдинова Айзиля Маратовна, Стерликова Вероника Борисовна

3 место — Пермский край:

Батова Дарья Александровна, Суворова Татьяна Александровна, Зямина Валерия Константиновна, Овчинникова Анна Васильевна

Пожарная эстафета (юноши):

1 место — Пермский край:

Чащухин Арсений Анатольевич, Овчинников Валерий Юрьевич, Осипов Матвей Алексеевич, Волков Владимир Андреевич

2 место — Нижегородская область:

Тютин Данил Константинович, Гаврилин Андрей Александрович, Болотников Владимир Александрович, Бочкарев Михаил Александрович

3 место — Республика Татарстан:

Шайхетдинов Инсаф Ирекович, Евдокимов Ильдар Маратович, Хафизов Эмиль Маратович, Гатауллин Азат Жаудатович

Соревнования продолжаются, впереди ещё несколько захватывающих этапов, которые обязательно порадуют зрителей новыми рекордами и напряжённой борьбой. Пожарно-спасательный спорт не только укрепляет физическую подготовку сотрудников МЧС России, но и воспитывает ответственность, выдержку и стремление к совершенству, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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