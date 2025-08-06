В Новокуйбышевске полицейские провели на улице города профилактическую беседу с участниками дорожного движения

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Госавтоинспекторы Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе, с участием несовершеннолетних.

Так, в Новокуйбышевске сотрудники полиции провели на оживленной улице города профилактическую беседу с участниками дорожного движения.

В ходе мероприятия полицейские акцентировали внимание автомобилистов на необходимости быть бдительными на дороге, не отвлекаться от управления транспортным средством и проявлять особое уважение к пешеходам.

Кроме того, особое внимание госавтоинспекторы уделили правилам безопасности юных пассажиров, отметив, что перевозка детей без специальных удерживающих устройств недопустима и значительно увеличивает риск получения травм в случае ДТП.

В Шенталинском районе, в рамках акции «Трезвый водитель», сотрудники Госавтоинспекции разъяснили участникам дорожного движения последствия управления транспортными средствами в состоянии опьянения, подчеркнув, что употребление алкоголя и вождение автомобиля не совместимо и может послужить причиной серьезной аварии.

Полицейские напомнили водителям об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также без прав соответствующей категории и призвали участников акции вести здоровый образ жизни и неукоснительно соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО