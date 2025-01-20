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В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщалось, что в Новокуйбышевске беспризорные собаки напали на несовершеннолетнюю девочку, в результате чего ей были причинены телесные повреждения и понадобилась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

В рамках предварительного расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО