В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары

113

В ночь на Рождество, с 6 на 7 января 2023 года, будет усилена работа общественного транспорта Самары. По окончании праздничных богослужений в 02:00 – 02:30 организуется подача дополнительного подвижного состава – традиционно автобусы будут ожидать горожан около 5 храмов: возле Покровского кафедрального собора, храма во имя Петра и Павла, храма в честь Святого Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевского и Софийского соборов.

Напомним также, что в преддверии Нового года и Рождества работе муниципального общественного транспорта уделяется особое внимание. Так, в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года работа трамваев и троллейбусов продляется до 02:00 1 января. Затем на линию наземный электротранспорт вернется уже в 05:00 1 января. Далее по 8 января он будет курсировать по расписанию выходного дня. Автобусы будут работать по такому же графику. Также по информации городского Департамента транспорта, метрополитен с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года работает в режиме выходного дня: с 06:00 до 24:00.

Массовых мероприятий и салюта в Самаре в новогоднюю ночь не планируется. Однако, город ярко украсили, и в период новогодних и рождественских выходных жители могут посетить эти локации. Самой красочной по традиции сделали площадь имени В.В. Куйбышева.

Фото: администрация Самары