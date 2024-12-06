В Национальном центре «Россия» пройдет патриотический форум Знание.Герои, приуроченный ко Дню Героев Отечества

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9 декабря Российское общество «Знание» совместно с Национальным центром «Россия» проведет патриотический форум Знание.Герои, приуроченный ко Дню Героев Отечества. Перед молодежью выступят Герои Российской Федерации, участники и добровольцы СВО, ветераны боевых действий, военные корреспонденты, а также выдающиеся люди страны.

Ежегодный московский форум Знание.Герои третий год подряд проводится в День Героев Отечества, он станет продолжением большого патриотического проекта Знание.Герои, реализуемого Обществом «Знание» с февраля 2023 года и подведет итоги мероприятий девяти окружных форумов.

3 декабря при поддержке Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» форум прошел в Самаре. Участниками форума стали более 300 школьников, студентов вузов и колледжей. В диалоге с ребятами приняли участие актер театра и кино, телеведущий Оскар Кучера, журналист, участником спецоперации, ветераном боевых действий, участник Команды Путина Евгений Линин, публицист, член союза журналистов Москвы, офицер МВД в отставке, военкор «Московского комсомольца» Лина Корсак, начальник штаба тольяттинского местного отделения Всероссийского общественного движения «Юнармия», майор, заместитель командира казачьего отряда БАРС 15 Михаил Дубянский, ветеран СВО, участник программы «Время героев»», Генеральный директор АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «САМАРА» Константин Яшин, член Общественной палаты РФ, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества Самарской области» Екатерина Колотовкина, руководитель военно-патриотических проектов регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России», поэт, исполнитель песен Михаил Чудаков, председатель Президиума Самарского отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России», член Союза журналистов России, полковник в отставке, военный корреспондент Артур Маливанчук.

Окружные форумы прошли также в Севастополе, Нальчике, Рязани, Луганске, Хабаровске, Кургане, Новосибирске и завершились 5 декабря в Санкт-Петербурге.

9 декабря выступления экспертов будут транслироваться в эфире Знание.ТВ на сайте Общества «Знание», а также на платформе VK Видео в официальном сообществе просветительской организации.

«В День Героев Отечества мы чествуем людей, которые совершили подвиги во имя России. Мы чествуем тех, кто своим трудом, преданностью служит стране и обществу. Наш проект — это, с одной стороны, дань уважения героям, а с другой — мощный инструмент патриотического воспитания. Мы даем возможность молодым людям послушать выступления героев-современников, задать им вопросы и получить ценные ответы, узнать их истории мужества, об отважных поступках, которые совершались на поле боя и не только. Такие встречи дают ребятам новые знания, незабываемые впечатления, вдохновение и, конечно, мотивацию на собственные свершения», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Вести форум Знание.Герои будут российский государственный деятель, телевизионный журналист Евгений Попов и телеведущая Юлия Барановская. Участников ждут выступления Народного артиста Российской Федерации Олега Газманова и певца Родиона Газманова. В сессиях примут участие командир танковой роты, майор, Герой Российской Федерации Андрей Митяшин, командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, военный корреспондент НТВ Илья Лядвин, подполковник спецназа в отставке, автор песни 333 Александр Ванюшкин, музыкальный исполнитель Аким Апачев и многие другие.

Также к участию приглашены теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв, председатель правления «Движения первых», Герой РФ Артур Орлов, военный корреспондент, документалист Станислав Обищенко, военный корреспондент Первого канала Гусейн Гусейнов, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, поэт, продюсер, режиссёр, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации Владислав Маленко, главный тренер олимпийской сборной России по художественной гимнастике, Герой Труда РФ, заслуженный работник физической культуры РФ Ирина Винер и чемпион Забайкалья по армейскому рукопашному бою, Герой РФ Балдан Цыдыпов.

Тематические дискуссии форума направлены на патриотическое воспитание молодежи, единство и сплоченность представителей разных поколений ради общей цели, на признание и благодарность героям нашей страны, а также понимание собственных сильных сторон. Вся программа разделена на отраслевые блоки, включающие личные истории героев СВО и военных корреспондентов, поддержку солдат на культурном фронте, диалоги с героями труда в области медицины, спорта, космической отрасли и другие.

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.