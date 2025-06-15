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В начале лета невыездными из РФ стали должники по 10 млн производств

15 июня 2025 10:45
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В начале лета невыездными из РФ стали должники по 10 млн производств

Должники более чем по 10 млн исполнительных производств оказались под ограничением выезда за рубеж из России на начало лета.

Правила введения запрета на выезд за границу из-за долгов россиян регулирует закон "Об исполнительном производстве".

"Временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации действовало в рамках 10,2 млн исполнительных производств", – сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Среди них 495 тысяч процедур зафиксировано о взыскании алиментов.

Общий подсчет осуществляется по количеству исполнительных производств. При этом в отношении одного человека может их быть возбуждено сразу несколько.

Пристав может применять в отношении конкретного гражданина разные ограничительные меры от ареста банковских счетов и имущества до запрета на выезд. В материале уточняется, что число постановлений на исполнении не равно количеству невыездных должников в данных, предоставляемым погранконтролю.

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