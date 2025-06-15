В начале лета невыездными из РФ стали должники по 10 млн производств

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Должники более чем по 10 млн исполнительных производств оказались под ограничением выезда за рубеж из России на начало лета.

Правила введения запрета на выезд за границу из-за долгов россиян регулирует закон "Об исполнительном производстве".

"Временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации действовало в рамках 10,2 млн исполнительных производств", – сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Среди них 495 тысяч процедур зафиксировано о взыскании алиментов.

Общий подсчет осуществляется по количеству исполнительных производств. При этом в отношении одного человека может их быть возбуждено сразу несколько.

Пристав может применять в отношении конкретного гражданина разные ограничительные меры от ареста банковских счетов и имущества до запрета на выезд. В материале уточняется, что число постановлений на исполнении не равно количеству невыездных должников в данных, предоставляемым погранконтролю.