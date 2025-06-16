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В Музее Алабина прошла встреча Общественного совета при минкульте СО с участием министра культуры Ирины Калягиной

16 июня 2025 15:37
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Ирина Евгеньевна рассказала о подготовке проекта Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2036 года и пригласила членов совета на отраслевую стратегическую сессию, подчеркнув важность участия широкой общественности в разр

В Музее Алабина прошла встреча Общественного совета при министерстве культуры Самарской области с участием министра культуры Ирины Калягиной.

Ирина Евгеньевна рассказала о подготовке проекта Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2036 года и пригласила членов совета на отраслевую стратегическую сессию, подчеркнув важность участия широкой общественности в разработке Стратегии.

«Мы планируем провести сессию с привлечением заинтересованных экспертов, деятелей культуры, активных жителей. В рамках предстоящей отраслевой стратегической сессии планируем обсудить ключевые направления, которые касаются не только экономического роста, но и социальных аспектов, включая культуру и досуг. Эксперты из различных областей смогут внести свои предложения и идеи, основанные на реальных потребностях населения. Основное внимание будет уделено созданию условий для раскрытия потенциала каждого человека, что является важным элементом в развитии общества», – рассказала Ирина Калягина.

Председатель Общественного совета Ирина Цветкова представила новых членов совета. В 2025 году в состав вошли: Чапарина Светлана Николаевна, руководитель музея-мастерской «Музыка Тольятти», менеджер Детской музыкальной школы N4 им. В. М. Свердлова г. о. Тольятти; Бикметова Наталия Владимировна - профессор, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Самарской области, лауреат Губернской премии, художественный руководитель Самарского Губернского русского народного хора, художественный руководитель Театра народной песни "Добро", председатель предметно-цикловой комиссии специальности Сольное и хоровое народное пение Самарского музучилище им. Шаталова.

В заключении встречи состоялась экскурсия по выставке «Тыл», посвящённой трудовым будням наших земляков, которые жили и работали в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны. Директор музея Алабина, Андрей Кочетков, рассказал о тех непростых условиях, в которых трудились люди, а также о их радостях и победах.

По словам Ирины Цветковой, это уникальный проект, который позволяет глубже понять исторические события через личные истории тех, кто пережил эти трудные времена. Выставка акцентирует внимание на значении каждодневного труда людей тыла, их мужестве и целеустремлённости, которые были важны для общей Победы. Такие мероприятия помогают сохранить память о нашем прошлом и вдохновляют новые поколения на патриотизм и уважение к своим предкам.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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