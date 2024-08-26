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В минувшие выходные в Самарской области открылся сезон охоты на пернатую дичь

26 августа 2024 14:41
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Сотрудники Росгвардии принимают участие в профилактических рейдах.

В минувшие выходные в Самарской области открылся сезон охоты на пернатую дичь. Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области вместе с представителями регионального департамента охоты и рыболовства проводят рейдовые мероприятия, цель которых – профилактика правонарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов, а также правил охоты. Мероприятие проходило при поддержке бойцов ОМОН «Смерч» (на транспорте) регионального управления Росгвардии.

Главная задача представителей контролирующих структур в первую очередь предупредить ЧП с применением оружия – целенаправленная профилактическая работа ведется во всех охотничьих угодьях региона. В общей сложности в день открытия сезона сотрудники Росгвардии вместе со своими коллегами проверили около двухсот охотников. При этом на нарушителей составлено 20 административных протоколов и изъята 1 единица оружия. По статистике, чаще всего выявляются нарушения в сфере охоты, такие, как охота с подхода, без подсадной утки или манка, а также нарушение норм добычи дичи.

Аналогичные профилактические мероприятия будут проводиться на протяжении всего охотничьего сезона.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Росгвардия Самара

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