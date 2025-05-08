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В Минтрансе ждут возвращения аэропортов Москвы к штатному расписанию к 18:00

8 мая 2025 12:30
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В Минтрансе ждут возвращения аэропортов Москвы к штатному расписанию к 18:00

Аэропорты московского региона должны вернуться к штатному расписанию к 18:00 8 мая. Об этом говорится в сообщении Минтранса по итогам доклада в ситуационном центре, пишет Смотрим.

На данный момент аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме, принимая и отправляя рейсы. На утро 8 мая задержаны 51 вылет и 43 прилета. На задержанных рейсах перевезут более 14 тыс. пассажиров.

"Ожидаем, что к 18:00 сегодня, 8 мая 2025 года, вернемся к штатному расписанию", – говорится в сообщении Минтранса.

Там также отмечается, что глава ведомства Роман Старовойт сегодня лично проверит ситуацию с обслуживанием пассажиров в аэропортах Москвы.

Ранее замглавы Минтранса Владимир Потешкин заявил, что при нарушении расписания полетов авиакомпании обязаны соблюдать авиационные правила и решать спорные вопросы в пользу пассажиров.

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