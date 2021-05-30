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В Минске предположили, что Софью Сапегу могут помиловать

30 мая 2021 22:59
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Или передана отбывать наказание в Россию.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предположил, что суд над задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой, скорее всего, состоится в Белоруссии и после него возможны разные варианты: гражданка РФ может быть помилована решением главы государства или передана отбывать наказание в Россию, по его словам, "надо подождать", передает РИА Новости.

Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии в Сочи поднял тему задержания в Минске россиянки Сапеги, ее судьба России небезразлична. При этом подтвердилась информация о наличии у неё вида на жительство в республике, сообщил Дмитрий Песков. По словам Пескова, Путин поручил МИД РФ внимательно отслеживать судьбу Сапеги.

Отвечая на вопрос насколько может затянуться рассмотрение дела, если суд будет проходить в Белоруссии, Макей заметил, что это "зависит от того, какие материалы есть у следствия, и какая доказательная база существует".

"Если там будет достаточно материалов, то не исключаю, что это может произойти достаточно быстро", - подчеркнул он.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. 

Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.

 

Фото:  REUTERS / Telegram Channel "Zheltye Slivy"/РИА Новости

 

Теги: задержана Минск Софья Сапега

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