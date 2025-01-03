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В МЧС предупредили о штрафе за продажу некачественной пиротехники

3 января 2025 10:56
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В МЧС предупредили о штрафе за продажу некачественной пиротехники

Продажа некачественной пиротехнической продукции и изделий лицам, не достигшим 16 лет, может привести к штрафам для юридических лиц до 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.

Согласно информации, штрафы составляют до 15 тысяч рублей для граждан, до 60 тысяч для индивидуальных предпринимателей и до 400 тысяч для юридических лиц.

С начала 2024 года в России зарегистрировано 109 пожаров, связанных с пиротехникой, в результате которых погибли три человека и еще 20 получили травмы. Основными причинами инцидентов стали несоблюдение мер безопасности и использование несертифицированных изделий.

МЧС РФ рекомендует приобретать только сертифицированную продукцию, следовать инструкциям производителя и не запускать пиротехнику вблизи людей и зданий, пишет Смотрим. 

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